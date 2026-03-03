Αποτελέσματα ΝΒΑ: Η επιστροφή του Γιάννη δεν συνοδεύτηκε με νίκη για τους Μπακς – Σενγκούν και Ντουράντ «διέλυσαν» τους Γουίζαρντς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε, μετά από σχεδόν 1μιση μήνα, το ντεμπούτο του για το 2026, όμως οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 81-108 από τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Έλληνας σταρ σκόραρε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας μετά από καιρό «double-double». Δεν έδειξε τον καλύτερό της εαυτό η υπόλοιπη ομάδα, μιας και ο Πόρτερ που σκοράρει ακατάπαυστα στα τελευταία παιχνίδια των «ελαφιών», έβαλε μόνο 8 πόντους ενώ μέσο όρο σκοράρει 17.5.

Ακριβώς το ίδιο συναίβει και με τον Ρόλινς που έβαλε 5 πόντους και μέσο όρο έχει 16.8 στην σεζόν. Από πλευράς Σέλτικς, ο Πρίτσαρντ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 25 πόντους ενώ ο Γκονζάλες έκανε «double-double» με 18 πόντους και 16 ριμπάουντ.

Τρομεροί Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 118-123, με καυτούς Σενγκούν και Ντουράντ. Ο Τούρκος σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους και 13 ριμπαόυντ, ενώ ο Αμερικάνος σταρ με 30 πόντους και 7 ριμπάουντ. Σε καλή βραδιά ήταν και ο Τόμσον που ήταν «διπλός» με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο Κουλιμπαλί των Γουίζαρντς έβαλε 23 και ο Κούπερ άλλους 21 πόντους. Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν είχε καμία ελπίδα στην δαιμονιώδη φόρμα των Ρόκετς.

Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: