Αποτελέσματα ΝΒΑ: Νίκη για τους Μπακς κόντρα στους Χιτ – Μπαντσέρο «ξέρανε» τους Λέικερς δίνοντας την νίκη στους Μάτζικ

Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 128-117, με κορυφαίο Πόρτερ Τζούνιορ που είναι ασταμάτητος τον τελευταίο μήνα. Όλο και πιο κοντά η επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Αμερικανός φόργουορτ σκόραρε 32 πόντους και με 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ ολοκλήρωσε άλλο ένα πετυχημένο βράδυ με τα «ελάφια». Στα τελευταία 8 παιχνίδια οι Μπακς έχουν 6 νίκες, στις οποίες ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ ήταν καθοριστικός. Εξαιρετικοί και οι Πόρτις, Κούζμα και Ρόλινς με 61 πόντους συνδιαστικά.

Από πλευράς Χιτ, καλή εμφάνιση έκαναν οι Πάουελ (με 26 πόντους), Αντεμπάγιο (με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ) και Γουίγκινς ( με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ). Η ομάδα του Μιλγουόκι «γλυκοκοιτάζει» την 10αδα στην Ανατολή, έχοντας πλέον 31 νίκες και 28 ήττες.

Τρομερός Μπαντσέρο «τελείωσε» τους Λος Άντζελες Λέικερς με σουτ στην εκπνοή, δίνοντας την νίκη στους Ορλάντο Μάτζικ με 109-110. Ο Αμερικανός φόργουορντ πέραν του καθοριστικού σουτ στα 6΄΄ πριν το τέλος, σκόραρε 36 πόντους και «μάζεψε» 10 ριμπάουντ.

Το δίδυμο Λούκα Ντόντιστς και Λεμπρόν Τζέιμς «λύγισε», στην 2η σερί ήττα των Λέικερς. Ο Σλοβένος σταρ σκόραρε 22 πόντους με 9 ριμπάουντ και 15 ασίστ, ενώ ο «βασιλιάς» πέτυχε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η ομάδα του Τζέι Ρέντικ «έπεσε» στην 6η θέση της Δυτικής Περιφέρειας, φτάνοντας τις 23 ήττες.

