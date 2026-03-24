Αποτελέσματα ΝΒΑ: «Άβυσσος» οι κακές εμφανίσεις των Μπακς, διασύρθηκαν και από τους Κλίπερς – Πίστονς έβαλαν φρένο στο σερί των Λέικερς

Οι Μιλγουόκι Μπακς πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, γνωρίζοντας την βαριά ήττα με 129-96 από τουςΛος Άντζελες Κλίπερς. Αυτό ήταν και το τελευταίο ματς του Καμ Τόμας που αποχαιρέτησε τα «ελάφια» μετά από 1 μήνα.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε με πολύ καλές προϋποθέσεις από τους Μπρούκλιν Νετς, με την ελπίδα ότι θα λύσει το επιθετικό πρόβλημα την περίοδο που θα έλειπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο ίδιος δεν βρήκε ποτέ τα πατήματά του και η διοίκηση των Μπακς των αποδέσμευσε.

Αυτό ήταν και το 4ο σερί ματς που δεν αγωνίζεται ο Έλληνας σταρ λόγω του τραυματισμού στο γαστροκνήμιό του, ενώ η σχέση του με την διοίκηση των «ελαφιών» μοιάζει να καταρρέει. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν ο Γιάννης επιθυμεί να αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν, με τους Μπακς να φτάνουν τις 42 ήττες και όπως όλα δείχνουν δεν θα φτάσουν την 10αδα των πλέι οφς.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έβαλαν στοπ στο σερί 9 νικών Λος Άντζελες Λέικερς, επικρατώντας με 113-110 παρά τα «όργια» του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος έβαλε για 10ο σερί παιχνίδι πάνω από 30 πόντους (32), μαζί με 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Λεμπρόν Τζέιμς παραλίγο να σημειώσει «triple-double» με 12 πόντους 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Ριβς πρόσθεσε 24 πόντους.

Οι πρωτοπόροι στην Ανατολική Περιφέρεια όμως δεν είχαν σκοπό να διευρύνουν το σερί των Λέικερς, με τον Τζένιγκς να κάνει τρομερή εμφάνιση με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ και τον Ντούρεν να κάνει «double-double» με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: