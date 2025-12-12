Αποτελέσματα NBA: Σαρωτικός Γιόκιτς, συνεχίζουν το εκτός έδρας σερί νικών οι Νάγκετς – Νίκη-θρίλερ για τους Ρόκετς
Νίκη για τους Μπακς χωρίς Γιάννη
Ο ασταμάτητος Νίκολα Γιόκιτς οδήγησε τους Ντένβερ Νάγκετς στην άνετη νίκη με 136-105 επί των Κινγκς τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/12) σε παιχνίδι για την regular season του NBA.
Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν σαρωτικός με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ και οι Νάγκετς ισοπέδωσαν το Σακραμέντο και έφτασαν στις 11 σερί εκτός έδρας νίκες. Αυτό είναι το νέο ρεκόρ για τον οργανισμό του Ντένβερ που έχει 12-2 μακριά από το γήπεδο του, κρατώντας τη 2η θέση στη δυτική περιφέρεια (18-6) μόνο πίσω από τους απίθανους Θάντερ (24-1).
Ο Πέιτον Ουότσον πρόσθεσε 21 πόντους με 7/10 σουτ και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας έκανε τη δεύτερη καλύτερη φετινή του εμφάνιση με 15π.
Στο Χιούστον, οι Ρόκετς επικράτησαν με 115-113 των Κλίπερς και κρατήθηκαν στην 3η θέση της Δύσης. Ο Αμίν Τόμπσον με ένα γκολ φάουλ έκανε το 114-111, οι Κλίπερς είχαν μία ευκαιρία να ισοφαρίσουν, αλλά ο Νικολά Μπατούμ πάτησε τη γραμμή σε επαναφορά με 8.7” να απομένουν.
Ο Τόμπσον έκανε σπουδαίο παιχνίδι με 20 πόντους, εννιά ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν είχε πολλά προβλήματα απέναντι στον Ζούμπατς (33π., με 13/14 σουτ και 7/11 βολές), αλλά κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του έχοντας 22 πόντους, 15 ριμπάουντ, πέντε ασίστ και τέσσερα κλεψίματα.
Τα αποτελέσματα του NBA
Μπακς – Σέλτικς 116-101
Πέλικανς – Μπλέιζερς 143-120
Ρόκετς – Κλίπερς 115-113
Κινγκς – Νάγκετς 105-136
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις