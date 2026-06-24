Επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ο Μητσοτάκης την Πέμπτη 25/6

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφτεί τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων την Πέμπτη 25 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 9.00 θα επισκεφθεί τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου θα ενημερωθεί για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «MIT TRITON Summer School: Marine Robotics & Autonomous Systems Training Program».