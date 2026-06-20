Κανονικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μασούρας – Αποφασίζει για το μέλλον του ο Μεντιλίμπαρ
Θα ταξιδέψει κανονικά στην Ολλανδία
Κανονικά αναμένεται να δώσει το παρών στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μασούρας όπως έχει αποφασιστεί.
Ο Έλληνας εξτρεμ μετά από μια πολύ καλή χρονιά στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ, επέστρεψε στον Ολυμπιακό και πλέον θα ακολουθήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.
Παράλληλα, στη συνέχεια θα αποφασιστεί από τον τεχνικό του συλλόγου Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αν θα συνεχίσει στην ομάδα του Πειραιά ή θα δοθεί ως μεταγραφή ή εκ νέου δανεικός.
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