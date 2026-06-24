Τάκης Γκιώνας: Το βιογραφικό του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών

Ο Τάκης Γκώνιας, ο προπονητής και ποδοσφαιριστής, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη. Υπήρξε μία πολύ σημαντική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδων.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

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Η ηλικία του

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, στις 24 Ιουνίου του 2026. Ο Τάκης Γκώνιας είχε γεννηθεί στις 6 Οκτωβρίου του 1971.

Λίγα λόγια για την ποδοσφαιρική του πορεία

Η πρώτη φανέλα που φόρεσε ήταν του Π.Σ. Π.Α.Ο. Κυριακίου στο Κυριάκι Βοιωτίας και έκτοτε ακολούθησε μία πολύ σημαντική και ανοδική πορεία. Μερικές από τις ομάδες που αγωνίστηκε είναι οι: Λεβαδειακός, Ολυμπιακός, Ηρακλής Θεσσαλονίκης, Πανιώνιος Σμύρνης, Ηρακλής Θεσσαλονίκης όπως και ξένες και συγκεκριμένα της ισπανικής Σπόρτινγκ Χιχόν και της ιταλικής Μεσίνα. Ο Τάκης Γκώνιας μάλιστα έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ελλάδας.

Η επαγγελματική του πορεία

Αφότου πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τα γήπεδα, ο Τάκης Γκώνιας δούλεψε ως σχολιαστής ποδοσφαίρου και στη συνέχεια εργάστηκε ως προπονητής. Κατά την διάρκεια της ζωής του προπόνησε διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων την ομάδα της Γλυφάδας, την Επισκοπή καθώς επίσης και την ομάδα της Καλλιθέας και του Εργοτέλη.

Το τροχαίο που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Αναμφίβολα μία από τις πιο δύσκολες στιγμές του, ήταν ένα σοβαρό ατύχημα που είχε στο παρελθόν, γεγονός το οποίο είχε συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Ο Τάκης Γκώνιας καθώς επέστρεφε από την Λιβαδειά έχασε τον έλεγχο του οχήματός του στο ύψος της Μαλακάσας καθώς έσκασε το λάστιχό του, με αποτέλεσμα να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση. Ο ποδοσφαιριστής και προπονητής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση 2,5 ωρών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά τραύματα και κατάγματά του, ενώ παράλληλα υπέστη και εγκεφαλική διάσειση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός για τον θάνατό του

“Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

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Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

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Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη”.