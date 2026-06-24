Δόμνα Μιχαηλίδου: Το viral βίντεο με το πιτόγυρο από την απόδραση στην Αίγινα

Μια πιο ανθρώπινη και ανεπίσημη πλευρά της καθημερινότητάς της επέλεξε να αναδείξει η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μέσω ανάρτησής της στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή της στην Αίγινα.

Η κυρία Μιχαηλίδου ταξίδεψε στο νησί του Σαρωνικού προκειμένου να υλοποιήσει μια προσωπική δέσμευση που είχε δώσει κατά το παρελθόν, δίνοντας το «παρών» στην τελετή αποφοίτησης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δώσαμε μια υπόσχεση. Να επιστρέψουμε στην αποφοίτηση των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας. Και την κρατήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η υπουργός,

Παράλληλα υπενθύμισε πως η πρώτη της επαφή με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα είχε γίνει στο πλαίσιο της εποπτείας του προγράμματος των σχολικών γευμάτων.

Επαφές με την τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα

Το φωτογραφικό υλικό και τα βίντεο που συνόδευαν την ανάρτηση αποτυπώνουν το εορταστικό κλίμα της εκδήλωσης για τη λήξη του σχολικού έτους.

Η υπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε χαλαρό κλίμα με μαθητές, γονείς και μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, μακριά από τα αυστηρά πρωτόκολλα των επίσημων επισκέψεων.

Στην ίδια δημοσίευση, η κυρία Μιχαηλίδου συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα από μια παράλληλη συνάντηση που είχε με γονείς στην περιοχή του Μαραθώνα, εστιάζοντας στις σταθερές επαφές της με τις κατά τόπους οικογένειες και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το αυθόρμητο στιγμιότυπο που κέρδισε το διαδίκτυο

Το ενδιαφέρον των χρηστών των social media, ωστόσο, μονοπώλησε το τελευταίο βίντεο της ανάρτησης, το οποίο συγκέντρωσε πλήθος θετικών σχολίων και έγινε γρήγορα viral.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της επιστροφής, η Δόμνα Μιχαηλίδου καταγράφηκε στο κατάστρωμα του πλοίου σε μια απόλυτα αυθόρμητη στιγμή, να απολαμβάνει ένα παραδοσιακό πιτόγυρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια μάλιστα σχολίασε το χιουμοριστικό στιγμιότυπο γράφοντας: «Η αληθινή επιστροφή από Αίγινα», κίνηση που προκάλεσε άμεση αλληλεπίδραση και εκατοντάδες αντιδράσεις από τους διαδικτυακούς της ακολούθους.