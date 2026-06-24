Θρίλερ στα Κουφονήσια: Πέθανε ξαφνικά 23χρονη τουρίστρια – Προσπαθούσαν 1,5 ώρα να την επαναφέρουν

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στα Κουφονήσια από τον θάνατο μιας 23χρονης τουρίστριας το βράδυ της Τρίτης 23/6.

Συγκεκριμένα, η νεαρή κοπέλα φαίνεται να ήταν στο νησί μαζί με τον σύντροφό της για διακοπές και αφού είχε δειπνήσει σε κατάστημα, ενώ στη συνέχεια βγήκε για ποτό.

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Η 23χρονη τουρίστρια με τις συνθήκες να ερευνώνται από τις Αρχές, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και στη συνέχεια κατέρρευσε αφήνοντας την τελευταία της πνοή.

Οι γιατροί Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου που βρέθηκαν στο σημείο όπου ήταν η 23χρονη έδωσαν τιτάνια προσπάθεια προκειμένου να την κρατήσουν στη ζωή για 1,5 ώρα αλλά δεν τα κατάφεραν.