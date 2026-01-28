Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Άγιαξ – Ολυμπιακός: Θα δει από κοντά τον “τελικό” πρόκρισης των “ερυθρόλευκων” ο Αντρέ Λουίζ

Τα έχει βρει σε όλα με τους Πειραιώτες

DEBATER NEWSROOM

Στο Άμστερνταμ θα βρεθεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίζ για να παρακολουθήσει από κοντά τον “τελικό” με τον Άγιαξ.

Ολυμπιακός και Ρίο Άβε τα βρήκαν σε όλα με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ με τις ανακοινώσεις να απομένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής. Ο Αντρέ Λουίς ταξίδεψε στην Ολλανδία και θα δει από κοντά την αναμέτρηση κόντρα στον Άγιαξ.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος θα προπονηθεί με την υπόλοιπη ομάδα, την επόμενη μέρα.

