«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Ο Δημήτρης βρίσκεται ήδη στη φυλακή με σοβαρές κατηγορίες – Δείτε το 5ο επεισόδιο απόψε στον ΑΝΤ1

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

«Έτερος Εγώ: Κάθαρσις»: Μια Νέα Συμμαχία – Επεισόδιο V. O Σωτήρης Τσαφούλιας είναι φαν του Rocky, όπως οι περισσότεροι από εμάς. Απόψε θα απολαύσετε μια σκηνή στο ρινγκ ανάμεσα σε Παντελή Σκλαβή και Νίκο Βανόρτα. Η εμπιστοσύνη πρέπει να κερδίζεται.

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Ο Δημήτρης ανησυχεί για την Τόνια – Πρέπει να προστατευτεί

Δυστυχώς, ο Δημήτρης Λαΐνης βρίσκεται στη φυλακή. Ο ίδιος σκέφτεται διαρκώς με ποιον τρόπο τον παγίδευσαν. Οι εγκαταστάσεις των φυλακών είναι πρωτότυπες για τα ελληνικά δεδομένα (λογικά σε αποθήκες logistics κάπου στον Ασπρόπυργο ίσως έγιναν τα γυρίσματα). Θυμίζουν ξένες ταινίες και σειρές. Η Χριστίνα παίρνει τελικά την συνέντευξη από τον Θησέα και βλέπει στο χώρο την Δανάη η οποία με τη σειρά της επισκέπτεται τον Δημήτρη.

Οι εξελίξεις τρέχουν διαρκώς και όπως αποδεικνύεται από τις Αρχές, οι δύο φοιτήτριες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά για τον Λαΐνη. Ποιός να κρύβεται πίσω από όλα αυτά; H Ελένη πηγαίνει στο αυτοκίνητο του Δημήτρη με την Σήμανση και επιβλέπει για το αν γίνεται σωστά η συλλογή των στοιχείων. Στο χώρο είναι και η Μάρθα. Από το 6ο επεισόδιο, η σειρά δυναμώνει ακόμα περισσότερο.

Ο Απόστολος Μπαλασόπουλος επιστρέφει στην Αθήνα και πληγώνεται από αυτό που βλέπει…