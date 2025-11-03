Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Ανείπωτη τραγωδία στη Σερβία: Προπονητής πέθανε την ώρα του αγώνα (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Ανείπωτη τραγωδία στη Σερβία: Προπονητής πέθανε την ώρα του αγώνα (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Σοκαρισμένη είναι η Σερβία μετά τον αιφνίδιο θάνατο του προπονητή της Ραντνίτσκι, Μλάντεν Ζίζοβιτς καθώς κατέρρευσε στο γήπεδο την ώρα του αγώνα.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας 3/11 κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με την Μλάντοστ για το πρωτάθλημα της χώρας ο Μλάντεν Ζίζοβιτς κατέρρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή.

O 44χρονος προπονητής που ήταν πατέρας τριών παιδιών και είχε αναλάβει την ομάδα 11 ημέρες νωρίτερα, κατέρρευσε στο γήπεδο στο 22ο λεπτό του αγώνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε στο γήπεδο όπου γινόταν ο αγώνας, με τους παίκτες και των δυο ομάδων να λυγίζουν και να κλαίνε.

