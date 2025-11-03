Ανείπωτη τραγωδία στη Σερβία: Προπονητής πέθανε την ώρα του αγώνα (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Έκλαιγαν όλοι οι παίκτες
Σοκαρισμένη είναι η Σερβία μετά τον αιφνίδιο θάνατο του προπονητή της Ραντνίτσκι, Μλάντεν Ζίζοβιτς καθώς κατέρρευσε στο γήπεδο την ώρα του αγώνα.
Συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας 3/11 κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με την Μλάντοστ για το πρωτάθλημα της χώρας ο Μλάντεν Ζίζοβιτς κατέρρευσε και άφησε την τελευταία του πνοή.
Sa velikom tugom obaveštavamo vas da nas je napustio Mladen Žižović (44), trener Radničkog 1923, kome je pozlilo tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog u 22. minutu. Izjavljujemo saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Počivaj u miru Mladene. pic.twitter.com/unq1dkhSXA— Mozzart Bet Super liga Srbije (@SuperLigaSrbija) November 3, 2025
🖤🕯️ Tragedia w serbskim futbolu.
W poniedziałek podczas meczu Mladosta Lucani z FK Radnicki 1923 w 22. minucie nagle stracił przytomność trener FK Radnicki 1923 Mladen Zizović.
Karetka przewiozła go do szpitala, lecz kilka minut przed końcem pierwszej połowy ogłoszono jego… pic.twitter.com/2q9XGOotBD— Szybka Piłka (@SzybkaPilka_) November 3, 2025
O 44χρονος προπονητής που ήταν πατέρας τριών παιδιών και είχε αναλάβει την ομάδα 11 ημέρες νωρίτερα, κατέρρευσε στο γήπεδο στο 22ο λεπτό του αγώνα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost – Radnički odmah prekinuta. pic.twitter.com/oOGnZiTOfW— Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 3, 2025
Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε στο γήπεδο όπου γινόταν ο αγώνας, με τους παίκτες και των δυο ομάδων να λυγίζουν και να κλαίνε.
Tragedija: Mladen Žižović se srušio usred utakmice i preminuo na putu za bolnicu – https://t.co/mMYbYdYYjl#MladenŽižović #Nogomet #Tragedija pic.twitter.com/uQCYQO2LpGΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— hercegovina.info (@hercegovinainfo) November 3, 2025
Užasne vesti. 😢
Treneru Radničkog KG ,Mladenu Žižoviću,pozlilo na utakmici u Lučanima. Srušio se pored terena. Hitna pomoć ga je prevezla u bolnicu, ali mu nije bilo spasa 😢💔
Počivaj u miru, Mlađo. Saučešće porodici. pic.twitter.com/j9gEHGYZx3— black & white (@bianconerobgd) November 3, 2025
Lors du match du championnat serbe 🇷🇸 mladost vs radnicki 1923
L 'entraineur Mladen Žižović 🇧🇦
Et décédé sur le coup 🥺paix a son âme 🤲🏾 pic.twitter.com/PKsY1lnkwRΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— numerodiez (@elchoukininho) November 3, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις