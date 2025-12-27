Ανείπωτη θλίψη στην ΑΕ Ηρακλείου – 18χρονος τερματοφύλακας έχασε την ζωή του σε τροχαίο

Βαρύ πένθος επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου μετά την είδηση του θανάτου του 18χρονου τερματοφύλακα Βελισσάριου Ζαφειρούλη σε σοβαρό τροχαίο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην Α’ ΕΠΣΑ παρασύρθηκε από όχημα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε για κάποιες ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (27/12).

Με ένα βαθιά συγκινητικό μήνυμα η ομάδα του, ΑΕ Ηρακλείου, αποχαιρέτησε τον άτυχο νεαρό εκφράζοντας την θλίψη της για τον χαμό του.

“Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας. Δεύτερη μέρα μετά τη Γέννηση του Θεανθρώπου και η ημερομηνία αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στις καρδιές όλων μας!

Των συμπαικτών σου, της Διοίκησης των Προπονητών σου , αλλά και όλου του κόσμου που είχε την τύχη να σε γνωρίσει, να σε καμαρώσει και να χαρεί ένα αληθινό διαμάντι σαν εσένα. Το ήθος σου, η αξιοπρέπεια σου αλλά και το χαμόγελό σου θα είναι πάντα οδηγός για όλους μας!

Καλό Παράδεισο Βελισσάριε μας!!

Καλή Δύναμη και καλό κουράγιο στην υπέροχη οικογένειά σου!

Το Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.” αναφέρει η ανάρτηση της ομάδας.