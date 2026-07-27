Φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου: Μήνυμα από το 112 – “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”, σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Λόγω της φωτιάς σήμανε το 112 για τους κατοίκους: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

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🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 27, 2026

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αληθινή Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Στο σημείο έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 ελικόπτερα.

