Φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου: Μήνυμα από το 112 – “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”, σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
Λόγω της φωτιάς σήμανε το 112 για τους κατοίκους: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 27, 2026
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αληθινή Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026
Στο σημείο έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 ελικόπτερα.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις