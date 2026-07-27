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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου: Μήνυμα από το 112 – “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”, σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου: Μήνυμα από το 112 – “Παραμείνετε σε ετοιμότητα”, σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα
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DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:15

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας, 27 Ιουλίου στην περιοχή Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Λόγω της φωτιάς σήμανε το 112 για τους κατοίκους: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

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Στο σημείο έχουν σπεύσει 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 ελικόπτερα.

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