Χαλάνδρι: Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή και ΙΧ, νεκρός ο αναβάτης

Σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι το απόγευμα των Χριστουγέννων, όταν έχασε τη ζωή του ένας οδηγός μοτοσικλέτας όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Στις 19:10 σημειώθηκε το δυστύχημα στον παράδρομο της Αττικής Οδού και Παρνασσού στο Χαλάνδρι, όταν για άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες η μηχανή συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον δικυκλιστή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.