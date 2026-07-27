Ηράκλειο: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Μονοφάτσι της Κρήτης – Πέντε προσαγωγές για εκβιάσεις, ζωοκλοπές και άλλα αδικήματα

Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε περιοχές του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν συντονισμένες έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους, ενώ έχουν γίνει και προσαγωγές ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε γνωστές οικογένειες της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά στο αδίκημα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης. Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί πέντε άνδρες, ηλικίας 69, 47, 45, 34 και 30 ετών, για τους οποίους υπήρξε στοχευμένη έρευνα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να έχουν εμπλοκή και άλλα άτομα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην δικογραφία περιλαμβάνονται αδικήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, ζωοκλοπές, εκβιάσεις, ρευματοκλοπές, αγροζημιές, καθώς και άλλες αξιόποινες πράξεις.