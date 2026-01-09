Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Αναβλήθηκε επίσημα το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

Αναβλήθηκε επίσημα το Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός υπέβαλε αίτημα για την αναβολή της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League, το οποίο έγινε δεκτό από τη διοργανώτρια αρχή.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η Super League, ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, που είχε οριστεί για το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, θα διεξαχθεί τελικά σε μεταγενέστερη διαθέσιμη ημερομηνία, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χρήση του σχετικού δικαιώματός τους.

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».

Συνεχίζεται σήμερα (9/1) η δράση της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο παιχνίδι της «διπλή βδομάδας», ενώ είχε προηγηθεί σημαντικό διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου έχει προγραμματιστεί […]

