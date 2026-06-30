Ανακοίνωσε Καρντόσο ο Ολυμπιακός – Ο ρόλος που αναλαμβάνει
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Τη συμφωνία του με τον 49χρονο Πορτογάλο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ανακοίνωσε την Τρίτη 30/6 ο Ολυμπιακός.
Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος που αποχώρησε από την Γκιμαράες αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy στους Πειραιώτες.
Αναλυτικά:
H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso.
O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις