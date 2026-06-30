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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοίνωσε Καρντόσο ο Ολυμπιακός – Ο ρόλος που αναλαμβάνει

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Ανακοίνωσε Καρντόσο ο Ολυμπιακός – Ο ρόλος που αναλαμβάνει
DEBATER NEWSROOM

Τη συμφωνία του με τον 49χρονο Πορτογάλο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο ανακοίνωσε την Τρίτη 30/6 ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος που αποχώρησε από την Γκιμαράες αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy στους Πειραιώτες.

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Αναλυτικά:

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Antonio Miguel Cardoso.

O κ. Cardoso αναλαμβάνει τη θέση του General Director of Football Business and International Club Strategy.

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