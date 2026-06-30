Αθηνών – Κορίνθου: Τούμπαρε νταλίκα και γέμισε ο δρόμος καρπούζια – Στο νοσοκομείο ο οδηγός (Εικόνες & Βίντεο)

Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα προκλήθηκαν σήμερα (30.6) στην Ολυμπία Οδό, μετά από ανατροπή νταλίκας που μετέφερε φορτίο με καρπούζια.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, λίγο μετά τα διόδια του Καλαμακίου.

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Σύμφωνα με το korinthostv.gr, εξαιτίας της σφοδρότητας της ανατροπής, το φορτίο διασκορπίστηκε σε μεγάλο μήκος του οδοστρώματος, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη τη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποτροπή νέου ατυχήματος.

Ειδικά συνεργεία της Ολυμπίας Οδού, καθώς και βαρέα οχήματα, με σκοπό την απομάκρυνση του φορτηγού και τον άμεσο καθαρισμό του δρόμου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

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