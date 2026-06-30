Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας – Ήχησε το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς το απόγευμα της Τρίτης 30/6 ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας.

Συγκεκριμένα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Επιχειρούν 91 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 30 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

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Από εκεί και πέρα, με μήνυμα του το 112 καλούσε τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Φιλοθέη και Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου να απομακρυνθούν προς Ξυλοκέριζα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη και #Θυμαριώνα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορίνθου απομακρυνθείτε προς #Ξυλοκέριζα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/epZaj71grH@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Νωρίτερα, είχε ηχήσει το 112 από την Πυροσβεστική, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Facebook/Παναγιώτης Κο

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.