Μουντιάλ 2026: Γερμανία και Ολλανδία τα πρώτα… θύματα στα νοκ άουτ – Πέρασε στο “τσακ” η Βραζιλία

Οι πρώτες εκπλήξεις με θύματα την Γερμανία και την Ολλανδία σημειώθηκαν στην φάση των “32” του Μουντιάλ του 2026, καθώς Παραγουάη και Μαρόκο αντίστοιχα τις έστειλαν πρόωρα σπίτι τους στην διαδικασία των πέναλτι.

Μάλιστα, το κακό για τα φαβορί της διοργάνωσης παραλίγο να… τριτώσει μιας και η Βραζιλία κέρδισε με ανατροπή την Ιαπωνία με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα.

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Η τρομερή Παραγουάη βρήκε μπροστά της την προβληματική Γερμανία και έριξε την πρώτη “βόμβα” στο Μουντιάλ του 2026, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στη φάση των “16” του Μουντιάλ μέσω της διαδικασίας των πέναλτι (1-1 καν., 3-4 πεν.).

Μεγάλος ήρωας για την χώρα της Λατινικής Αμερικής ήταν ο Ορλάντο Γκιλ, με τον τερματοφύλακα της ομάδας από την λατινική Αμερική να πιάνει τα πέναλτι των Χάβερτς και Βολτεμάντε, προτού ο Κανέλε στην 6η εκτέλεση πέναλτι, χαρίσει στη χώρα του μια ιστορική πρόκριση ενάντια στις τετράκις Παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η Γερμανία του Γιούλιαν Νάγκελσμαν δυσκολεύτηκε αφάνταστα να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα, βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στην ανατροπή. Ο Ενσίσο άνοιξε το σκορ στο 42ο λεπτό για να απαντήσει στο 55ο ο Χάβερτς με κεφαλιά.

Απέτυχε για τρίτη σερί φορά η Γερμανία

Το ματς οδηγήθηκε στην ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι, με την Παργουάη να “λυγίζει” τον Νόιερ, να περιμένει -πλέον- τον νικητή του ζευγαριού, Γαλλία-Σουηδία και να “βυθίζει’ την Γερμανία στην εσωστρέφεια.

Το… τραύμα των Γερμανών, από τους δύο πρόωρους αποκλεισμούς τους στα Μουντιάλ του 2018 και του 2022, φαίνεται πως ακόμα παραμένει ανοικτό!

Το Μαρόκο έκανε και πάλι το θαύμα του!

Το Μαρόκο πήρε μια ιστορική και δραματική πρόκριση στους “16” του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας της Ολλανδίας 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πω η εξαιρετική πορεία τους στο Κατάρ δεν ήταν “πυροτέχνημα”!

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Οι Μαροκινοί ήταν ανώτεροι για μεγάλα διαστήματα, όμως βρήκαν απέναντί τους έναν εξαιρετικό Μπαρτ Φερμπρούγκεν, ο οποίος είχε καθοριστικές επεμβάσεις για την Ολλανδία, σε 90λεπτο και παράταση.

Κόντρα στην ροή του αγώνα, ο Κόντι Χάκπο άνοιξε το σκορ για τους “οράνιε” στο 72′, με τον Ντιόμ να “χτυπάει” στο 2ο λεπτό τωβ καθυστερήσεων και να στέλνει το ματς στην παράταση και τελικά στα πέναλτι.

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Στη “ρουλέτα” των πέναλτι, το ματς εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με αρκετές άστοχες εκτελέσεις και έντονη πίεση σε κάθε χτύπημα. Παρά τα πολλά χαμένα σουτ και από τις δύο ομάδες, καταγράφηκε μόλις μία απόκρουση τερματοφύλακα, αυτή του Μπόνο σε εκτέλεση του Κραϊσένσιο Σάμερβιλ..

Το Μαρόκο προκρίθηκε στους “16”, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά.

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Η ανατροπή – θρίλερ της Βραζιλίας

Η αγωνιστική ημέρα άνοιξε με ένα μεγάλο “θρίλερ” στο Χιούστον, όπου η Βραζιλία νίκησε 2-1 με ανατροπή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και προκρίθηκε στους “16” του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ακτή Ελεφαντοστού ή τη Νορβηγία.

Στην ανούσια κατοχή της Βραζιλίας, οι Ιάπωνες είχαν την ιδανική απάντηση. Στο 29′ Σάνο έκανε το κλέψιμο στο κέντρο, έφτασε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της “σελεσάο” και με δυνατό σουτ νίκησε τον Άλισον.

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Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό της ανατροπής. Η Βραζιλία δημιούργησε φάσεις στα αντίπαλα καρέ και είδε στο 56΄ τον Κασεμίρο να ισοφαρίζει με κοντινή κεφαλιά. Το ματς έδειχνε να οδεύει προς την παράταση, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα (90+5΄) ο Τανάκα έκανε ένα πολύ “φτηνό” λάθος από την περιοχή, ο Γκιμαράες πέρασε την ασίστ στον Μαρτινέλι και ο άσος της Άρσεναλ πλάσαρε ψύχραιμα και έστειλε τη Βραζιλία στους “16” του Μουντιάλ.

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ:

Φάση των «32»

1. Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

2. Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

3. Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4. Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

5. 30/06 20:00 Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία – Σουηδία

7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό – Iσημερινός

8. 01/07 19:00 Ατλάντα: Αγγλία-Κονγκό

9. 01/07 23:00 Σιάτλ: Βέλγιο-Σενεγάλη

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ – Βοσνία

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία-Αυστρία

12. 03/07 02:00 Τορόντο: Πορτογαλία-Κροατία

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία – Αλγερία

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία – Αίγυπτος

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήριο

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία-Γκάνα

Φάση των «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς-Μαρόκο

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη – Νικητής 6

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία – Νικητής 5

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Νικητής 7 – Νικητής 8

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 – Νικητής 11

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 – Νικητής 9

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 – Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 – Νικητής 16

Προημιτελικά

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) – Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) – Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) – Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) – Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) – Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) – Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)