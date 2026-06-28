Μόουζες Ράιτ: To αινιγματικό post του με «Θύρα 7» και «Θύρα 13»

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Ζαλγκίρις Κάουνας αναζητεί ο Μόουζες Ράιτ.

Ο Αμερικάνος σέντερ ήταν κοντά στην Μπαρτσελόνα αλλά το θέμα έχει παγώσει, με τον Μόουζες Ράιτ να κοιτάει τις προτάσεις που έχει.

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Τις τελευταίες ώρες, τα δημοσιεύματα φέρνουν τον Μόουζες Ράιτ κοντά στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό σέντερ να κάνει ένα αινιγματικό tweet.

Συγκεκριμένα, δείχνει ένα αυτοκίνητο, στο οποίο πίσω του έχει έναν τοίχο, ο οποίος έχει σβησμένο το «Θύρα 13» που παραπέμπει στον Παναθηναϊκό, με το «Θύρα 7» που αντιστοιχεί στον Ολυμπιακό να κυριαρχεί.