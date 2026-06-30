Φώφη Γεννηματά: Ο γιος της πήρε το πτυχίο του στη Νομική – Η συγκινητική ανάρτηση του Ανδρέα Τσούνη

Στιγμές βαθιάς συγκίνησης και υπερηφάνειας βιώνει η οικογένεια της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά, καθώς ο γιος της, Γιώργος, ολοκλήρωσε τις σπουδές του και έλαβε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή.

Ο σύζυγος της εκλιπούσας πολιτικού, Ανδρέας Τσούνης, θέλησε να μοιραστεί αυτή την ιδιαίτερη στιγμή, αναρτώντας ένα σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Συνοδεύοντας τη φωτογραφία, εξέφρασε την υπερηφάνειά του γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ένας κύκλος έκλεισε, τώρα ανοίγουν άλλοι. Συγχαρητήρια Γιώργο μου, εύχομαι να είσαι τυχερός στη ζωή σου και να μας κάνεις περήφανους. Πάντα επιτυχίες».

Η φωτογραφία από την τελετή αποφοίτησης:

Η Φώφη Γεννηματά είχε αποκτήσει τρία παιδιά, τα οποία καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της αποτελούσαν την απόλυτη προτεραιότητά της.

Από τον πρώτο της γάμο με τον Αλέκο Ντέκα απέκτησε την πρωτότοκη κόρη της, Αιμιλία, ενώ από τον γάμο της με τον Ανδρέα Τσούνη ήρθαν στη ζωή ο Γιώργος και η μικρότερη κόρη της οικογένειας, Κατερίνα.