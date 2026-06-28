Επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Κάρμο – Τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ελλάδα ο Ανγκολέζος αμυντικός
Θα φορέσει για 3η φορά τα "ερυθρόλευκα"
Έτοιμος για την 3η του θητεία στον Ολυμπιακό είναι ο Ανγκολέζος αμυντικός Νταβίντ Κάρμο που την Δευτέρα θα βρεθεί στην Ελλάδα για τους “ερυθρόλευκους”.
Ο Νταβίντ Κάρμο σύμφωνα με την ενημέρωση του Ολυμπιακού θα φτάσει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (05:10) και θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα του Πειραιά.
Στον 1μιση χρόνο που πέρασε στον Πειραιά, ο Κάρμο αγωνίστηκε σε 54 αγώνες. Την περσινή σεζόν ο Ανγκολέζος στόπερ αγωνίστηκε στη Ρεάλ Οβιέδο ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και σε 22 ματς στην Ισπανία πέτυχε ένα γκολ.
πηγή στην Google
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