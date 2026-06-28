Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης;
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με τη φορολόγηση της υπερπολυτελούς  διαβίωσης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Κάρμο – Τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ελλάδα ο Ανγκολέζος αμυντικός

Θα φορέσει για 3η φορά τα "ερυθρόλευκα"

Επιστρέφει στον Ολυμπιακό ο Κάρμο – Τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ελλάδα ο Ανγκολέζος αμυντικός
DEBATER NEWSROOM

Έτοιμος για την 3η του θητεία στον Ολυμπιακό είναι ο Ανγκολέζος αμυντικός Νταβίντ Κάρμο  που την Δευτέρα θα βρεθεί στην Ελλάδα για τους “ερυθρόλευκους”.

Ο Νταβίντ Κάρμο σύμφωνα με την ενημέρωση του Ολυμπιακού θα φτάσει στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (05:10) και θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα του Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον 1μιση χρόνο που πέρασε στον Πειραιά, ο Κάρμο αγωνίστηκε σε 54 αγώνες. Την περσινή σεζόν ο Ανγκολέζος στόπερ αγωνίστηκε στη Ρεάλ Οβιέδο ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και σε 22 ματς στην Ισπανία πέτυχε ένα γκολ.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ