Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη 30/6

Συνεδρίασε την Τρίτη 30/6 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα, μετά την αρχική τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν διάφορες προτάσεις από τους Υπουργούς.

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Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης και ο Υπουργός Επικρατείας κ. Χρήστος- Γεώργιος Σκέρτσος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και τον προγραμματισμό των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026.

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου του 2026 αποτυπώνει σταθερή πρόοδο στην υλοποίηση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων, με σημαντικά αποτελέσματα σε μεταρρυθμίσεις, υποδομές και κοινωνικές πολιτικές, αλλά και με σαφή προσανατολισμό στην επιτάχυνση όσων παρεμβάσεων παραμένουν σε εξέλιξη έως την ολοκλήρωση της τετραετίας.

Ολοκληρώθηκαν κρίσιμες νομοθετικές παρεμβάσεις, όπως η ψήφιση του νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό προς τους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα, η μεταρρύθμιση του Κληρονομικού Δικαίου και η θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Παράλληλα, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μια σημαντική μεταρρύθμιση.

Στο πεδίο της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής υλοποιήθηκε η έκτη συνεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Στον τομέα της υγείας εξελίσσεται η εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, ενώ στην παιδεία επεκτείνεται το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών μονάδων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στις υποδομές. Η κτηματογράφηση έφτασε σε ποσοστό ανάρτησης δικαιωμάτων 99%, η υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 (Τρίκαλα–Εγνατία Οδός) ξεπέρασε το 95% και παραδίδεται εντός του Ιουλίου όπως και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης με 5 νέους σταθμούς προς την Καλαμαριά. Παράλληλα, προχώρησε η δημόσια διαβούλευση για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια του Τουρισμού, της βιομηχανίας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στο δεύτερο εξάμηνο συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα. Παραδίδονται εμβληματικά έργα όπως ο Ε65 και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινίσεων στην ιστορία του ΕΣΥ, προχωρούν η θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, η μεταρρύθμιση των πολεοδομιών και η ολοκλήρωση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων.

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O Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έμφαση στο 9ο και τελικό αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων.

Κατά την παρουσίασή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση ανά Υπουργείο, καταγράφοντας την υφιστάμενη πρόοδο επίτευξης των προβλεπόμενων οροσήμων και στόχων, καθώς και τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο που προβλέπεται σε κάθε ορόσημο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Παράλληλα, υπογράμμισε τη διατήρηση πλήρους ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να διασφαλιστούν η απρόσκοπτη εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων και η ομαλή ολοκλήρωση του «Ελλάδα 2.0».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτης Σχοινάς ενημέρωσαν το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις του μηνός Ιουνίου 2026 τον απολογισμό καθώς και τα επόμενα βήματα.

Η διαδικασία πληρωμών του Α΄ εξαμήνου ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό και με καλύτερα αποτελέσματα από τον αρχικό προγραμματισμό.

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Ειδικότερα:

• οι πληρωμές του Πυλώνα Ι (Μάιος–Ιούνιος) ανήλθαν σε 802,4 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προγραμματισμού 701,3 εκατ. ευρώ,

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• οι καταβολές υπερέβησαν τον αρχικό σχεδιασμό κατά 101,2 εκατ. ευρώ,

• οι συνολικές πληρωμές του Α΄ εξαμήνου έχουν ήδη υπερβεί τον στόχο του 1,060 δισ. ευρώ, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ (εντός ΟΣΔΕ), οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 65 εκατ. ευρώ και ολοκληρώνονται έως σήμερα, 30 Ιουνίου 2026.

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Η κυβερνητική δέσμευση για στήριξη της κτηνοτροφίας, των παραγωγών σιτηρών και βαμβακιού υλοποιήθηκε μέσω της αξιοποίησης των αδιάθετων πόρων της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις στα Οικολογικά Σχήματα και στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις.

Η πρόσθετη στήριξη διαμορφώθηκε για την κτηνοτροφία συνολικά σε 72,1 εκ. ευρώ και για τα σιτηρά και το βαμβάκι σε 83,4 εκ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και την οριστικοποίηση των επιλέξιμων εκτάσεων και ζώων, ο σχεδιασμός επικαιροποιήθηκε ώστε μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης στήριξης να καταβληθεί μέσω της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης, διευρύνοντας το όφελος για περισσότερους παραγωγούς.

Η ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων επέτρεψε την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το ενωσιακό πλαίσιο για την ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των παρεμβάσεων.

Ως αποτέλεσμα:

• εφαρμόστηκε για πρώτη φορά οριζόντια αύξηση της Βασικής Εισοδηματικής Στήριξης έως 15%,

• διαμορφώθηκαν οι υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις,

• διαμορφώθηκαν οι υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στα Οικολογικά Σχήματα.

Οι ίδιοι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό στους πραγματικούς δικαιούχους, χωρίς αύξηση του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σε σχέση με το 2024, στις περισσότερες παρεμβάσεις των Οικολογικών Σχημάτων μηδενίστηκαν οι μειώσεις των μοναδιαίων ενισχύσεων που είχαν εφαρμοστεί κατά το προηγούμενο έτος.

Το συνολικό ύψος των προγραμματισμένων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ανέρχεται σε 148,3 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, φαινόμενα παραβατικότητας στην είσπραξη αγροτικών ενισχύσεων εξιχνιάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και την ελληνική δικαιοσύνη. Ειδικότερα:

• 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση,

• έχουν εκδοθεί 70 εισαγγελικές παραγγελίες για προκαταρκτικές εξετάσεις,

• η εκτιμώμενη ζημία ανέρχεται σε 69 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα:

• έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικές οργανώσεις,

• έχουν ασκηθεί διώξεις σε 1.151 υπόπτους/κατηγορούμενους,

• έχουν πραγματοποιηθεί 94 συλλήψεις,

• έχουν εκδοθεί 52 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Η εκτιμώμενη ζημία που συνδέεται με τις πέντε εγκληματικές οργανώσεις ανέρχεται σε 14,1 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος και η Υφυπουργός κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Με το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου μηχανισμού συστηματικής και στοχευμένης εκπαίδευσης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες κάθε δημοσίου υπαλλήλου, υπηρεσίας και Υπουργείου. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΚΔΔΑ εξελίσσεται σε έναν σύγχρονο οργανισμό ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι βασικοί πυλώνες της εν λόγω μεταρρύθμισης είναι οι εξής:

1. Εκσυγχρονισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Θεσπίζεται νέο σύστημα εισαγωγής, υπό την ευθύνη του ΑΣΕΠ, με τρία στάδια αξιολόγησης:

(α) ηλεκτρονικές δοκιμασίες γνωστικών και αναλυτικών δεξιοτήτων (γλωσσικός, αριθμητικός και επαγωγικός συλλογισμός, αξιολόγηση καταστάσεων),

(β) ηλεκτρονικές εξετάσεις γνώσεων στη Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο ή στην Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική, καθώς και στην αγγλική γλώσσα, και

(γ) δοκιμασία προσωπικότητας και ομαδική προφορική συζήτηση για την αποτίμηση των δεξιοτήτων του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων.

Ανανεώνεται το πρόγραμμα σπουδών και ενισχύεται η πρακτική άσκηση στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με καθοδήγηση από πιστοποιημένους μέντορες, ώστε οι απόφοιτοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για τις ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών.

2. Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Η επιμόρφωση γίνεται μια συνεχής διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας κάθε δημοσίου υπαλλήλου. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, τις ανάγκες των Υπουργείων και τις προτεραιότητες της Δημόσιας Διοίκησης.

3. Ακαδημία Ηγεσίας

Συστήνεται η Ακαδημία Ηγεσίας ως μια νέα μονάδα εξειδικευμένης επιμόρφωσης υψηλού επιπέδου για τα ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης.

4. Εργαστήριο Πολιτικής Καινοτομίας

Το εργαστήριο θα λειτουργεί ως επιτελικός βραχίονας πολιτικής, αξιοποιώντας δεδομένα, έρευνα και καλές διεθνείς πρακτικές, σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ώστε οι δημόσιες πολιτικές να βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

5. Διεθνής παρουσία και εξωστρέφεια

Ενισχύεται η συμμετοχή του ΕΚΔΔΑ σε ευρωπαϊκά δίκτυα και διεθνή προγράμματα.

6. Νέο χρηματοδοτικό μοντέλο

Διευρύνονται οι πηγές χρηματοδότησης του ΕΚΔΔΑ (ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, παροχή υπηρεσιών, αξιοποίηση τεχνογνωσίας κ.ά.). Διαχωρίζονται ρητά οι πηγές χρηματοδότησης, ώστε κάθε έσοδο να επανεπενδύεται στο ίδιο το ΕΚΔΔΑ, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του.

7. Νέο μοντέλο διακυβέρνησης και πιστοποίηση ποιότητας

Αναμορφώνεται η οργανωτική δομή του ΕΚΔΔΑ, εισάγονται συστήματα διασφάλισης ποιότητας και θεσπίζεται ολοκληρωμένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών δομών, προγραμμάτων επιμόρφωσης και γνώσεων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων.

Μέσω του προτεινόμενου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτευχθεί η εξασφάλιση καλύτερα προετοιμασμένων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε οι δημόσιες πολιτικές να εφαρμόζονται ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως και η Υφυπουργός κ. Άννα Ευθυμίου εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου της επαγγελματικής ασφάλισης, ώστε να γίνει πιο απλό, πιο λειτουργικό, πιο προστατευτικό και πιο ελκυστικό για εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Βασικός στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, της επαγγελματικής ασφάλισης, μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Το νέο πλαίσιο θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία, θα ενισχύσει την προστασία του θεσμού και θα καταστήσει την επαγγελματική ασφάλιση πιο ελκυστική για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Δόμνα- Μαρία Μιχαηλίδου και η Υφυπουργός κ. Ελένη Ράπτη εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500.

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η αποτελεσματικότερη προστασία της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η ουσιαστική καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης.

Ειδικότερα επιδιώκονται:

• η πλήρης και ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500,

• η ενίσχυση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του Φορέα Ίσης Μεταχείρισης,

• η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών, ιδίως ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπηρία, σε μηχανισμούς προστασίας και υποστήριξης,

• η επιτάχυνση και η αποτελεσματικότερη διερεύνηση υποθέσεων διακρίσεων,

• η ενίσχυση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών,

• η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων αρχών, κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων,

• η ανάπτυξη δράσεων πρόληψης, ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης για την ίση μεταχείριση,

• η συστηματική συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για την παρακολούθηση των διακρίσεων,

• η προώθηση κουλτούρας ισότητας και συμπερίληψης στη δημόσια διοίκηση, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.

Μέσω των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς προστασίας δικαιωμάτων και διασφαλίζεται η συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλειος Κικίλιας εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ερανιστικό νομοσχέδιο του Υπουργείου.

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένων, στην αποτελεσματικότερη προώθηση επενδύσεων και έργων υποδομής και στην επίλυση διοικητικών εκκρεμοτήτων που εμποδίζουν την πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, αντιμετωπίζονται ζητήματα στελέχωσης, εταιρικής διακυβέρνησης και χρηματοδότησης έργων, ενώ ρυθμίζονται θέματα διοικητικής οργάνωσης, διαχείρισης εσόδων και υποχρεώσεων, και μέριμνας για το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος στο εξωτερικό.

Βραχυπρόθεσμα οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση διοικητικών δυσλειτουργιών των Οργανισμών Λιμένων και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αποσαφηνίζεται το θεσμικό πλαίσιο, βελτιώνονται η στελέχωση και η διοικητική οργάνωση, ενώ αντιμετωπίζονται οικονομικές εκκρεμότητες, όπως η διαχείριση εσόδων από τέλη και η τακτοποίηση υποχρεώσεων από διεθνείς συμφωνίες. Μακροπρόθεσμα, επιδιώκεται η δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού πλαισίου για τους ελληνικούς λιμένες. Στόχοι επίσης είναι η οικονομική βιωσιμότητα των Οργανισμών Λιμένος, η ισότιμη ανταγωνιστικότητα μεταξύ λιμένων με διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης και η ενίσχυση της δυνατότητας υλοποίησης επενδύσεων και έργων υποδομών.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την επιλογή Προέδρου και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου, το Υπουργικό Συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Παναγιώτη Λυμπερόπουλο, ο οποίος είχε λάβει την πρώτη θέση τόσο στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου όσο και στην ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Αντιστοίχως, για τη θέση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το Υπουργικό Συμβούλιο επέλεξε ομόφωνα, σύμφωνα με την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης, τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ευάγγελο Μπακέλα, ο οποίος είχε λάβει την πρώτη θέση τόσο στις ψηφοφορίες στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όσο και στην ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Με τις επιλογές του Υπουργικού Συμβουλίου υιοθετείται, συνεπώς, απολύτως η γνώμη που εκφράσθηκε από τις Ολομέλειες στη σχετική ψηφοφορία, κατ΄ εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας που τέθηκε σε ισχύ, με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, το 2024 και συνιστά μια σημαντική τομή στη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.