Νέος τεχνικός της Σεβίλλης είναι με κάθε επισημότητα ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ Ματίας Αλμέιδα την Δευτέρα 16/6.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, στην οποία έμεινε για μία τριετία, κατακτώντας το νταμπλ το 2023, αποτέλεσε προσωπική επιλογή του νέου τεχνικού διευθυντή της ισπανικής ομάδας -και πρώην του Ολυμπιακού- Αντόνιο Κορδόν, με την ισπανική ομάδα να τον «παρουσιάζει» στο εικαστικό της ανακοίνωσής του, ως «βασιλιά» σε μια σκακιέρα.

