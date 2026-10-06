Δανάη Μπάρκα και Αγγελική Νικολούλη μαζί στη Μεσσηνία – Η ξεχωριστή συνάντηση

Η Δανάη Μπάρκα πέρασε ένα όμορφο τριήμερο στις Κιτριές Μεσσηνίας, έχοντας κοντά της αγαπημένα πρόσωπα και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς μακριά από την Αθήνα. Η παρουσιάστρια και ηθοποιός βρίσκεται αρκετά συχνά το τελευταίο διάστημα στη Μεσσηνία μαζί με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση, με τον οποίο υπενθυμίζεται ότι σε λίγους μήνες θα κρατούν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Το πρωί της Δευτέρας (5/10) μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακό της, δίνοντας μια μικρή γεύση από όσα έκανε. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στην παρέα της ήταν και η Αγγελική Νικολούλη, η οποία επέλεξε την ξενοδοχειακή μονάδα της Δανάης Μπάρκα στη Μεσσηνία για να περάσει λίγες ημέρες ξεκούρασης, λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα του “Φως στο Τούνελ” στο MEGA.

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Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

Στη φωτογραφία που ανέβασε η Δανάη Μπάρκα οι δύο γυναίκες ποζάρουν μαζί στο μπαλκόνι, με φόντο την πανοραμική θέα στη θάλασσα.