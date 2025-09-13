Αλπερέν Σενγκούν: Το απαράδεκτο σχόλιο μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας

Ο Αλπερέν Σενγκούν προέβη σε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας για τα ημιτελικά του φετινού Ευρωμπάσκετ. Συγκεκριμένα, ανέβασε στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών από την αναμέτρηση, παραθέτοντας τη λεζάντα: «Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;».

Όπως ήταν αναμενόμενο, το σχόλιο του 23χρονου Τούρκου σέντερ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από Έλληνες χρήστες του Instagram, αλλά και μερικών ομοεθνών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται πως οι αντιδράσεις έγκεινται στο γεγονός ότι το σχόλιο του Αλπερέν Σενγκούν παραπέμπει στη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, μια κίνηση προκλητική και τελείως άσχετη με το μπάσκετ και τον υγιή αθλητισμό.

Φυσικά, τα σχόλια από κάτω πήραν… “φωτιά”, με τον 23χρονο τελικά να τα απενεργοποιεί.