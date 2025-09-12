Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Πλήρωσε τα λάθη της η Εθνική και πλέον παίζει τα ρέστα της για μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία

Η Ελλάδα πλήρωσε τα λάθη της και γνώρισε τη συντριβή με 94-68 από την Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, ενώ πλέον θα παίξει τα ρέστα της για το χάλκινο μετάλλιο στον μικρό τελικό την Κυριακή (14/9 – 17:00) κόντρα στην Φινλανδία.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν σκιά του εαυτού του και γνώρισε την ήττα από έναν ανώτερο αντίπαλο, με την Τουρκία πλέον να παίζει κόντρα στην Γερμανία για τον τρόπαιο του EuroBasket 2025.

Ο Ερτζάν Οσμάνι με 28 πόντους ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ενώ ο Αλπερέν Σενγκούν (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ) ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι εξαιρετικός. Για την Εθνική ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 12 πόντους, 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Η Τουρκία μπήκε αποφασισμένη στην αναμέτρηση να επιβάλει τον ρυθμό και τα κατάφερε κάνοντας το 12-3 με τον Οσμάνι, ο οποίος έκανε πάρτι απέναντι στους αντιπάλους του. Μάλιστα, ο άσος της Αναντολού Εφές στη συνέχεια με ένα ακόμη τρίποντο έγραψε το 22-10, με την Τουρκία να κλείνει την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 26-16.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ασταμάτητη στη συνέχεια και έκανε το 24-43 με τρίποντο του Οσμάν με τρία λεπτά να απομένουν για το φινάλε του αγώνα.

Η Τουρκία ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με καλάθια από τους Σενγκούν και Λάρκιν για το 31-53, με τον Κώστα Σλούκα να μείώνει σε 34-53. Η διαφορά παρέμεινε πάνω από τους 20 πόντους, με την Τουρκία να προηγείται με 51-72 στο φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο Οσμάνι συνέχισε να κάνει το παιχνίδι της ζωής του και με νέο τρίποντο έγραψε το 85-59 φτάνοντας στους 28 πόντους. Τελικά δεν άλλαξε κάτι και η Εθνική ομάδα γνώρισε τον αποκλεισμό από τον τελικό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94.

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 9 (3/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος, Σλούκας 15 (3/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 11 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Παπανικολάου 2 (1/6 σουτ), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 3 (3/4 βολές), Γ. Αντετοκούνμπο 12 (6/13 δίποντα, 0/1 βολή, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κ. Αντετοκούνμπο 6 (3/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ), Θ. Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 3 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ)

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 14 (4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές, 5 ασίστ), Χάζερ 7 (7 ασίστ), Σανλί, Όσμαν 17 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπιτίμ 6 (1), Κορκμάζ 7 (3/3 δίποντα), Σενγκούν 15 (5/14 δίποντα, 5/8 βολές, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οσμάνι 28 (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπόνα, Γιλμάζ, Σιπάχι, Γιούρτσεβεν