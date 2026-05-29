Προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής έντασης το δήθεν βίντεο με Τούρκο ψαρά – Τι αναφέρουν πηγές του Λιμενικού
Πρόκειται για βίντεο από περιστατικό που συνέβη τον Δεκέμβριο του 2025
Σε διευκρινίσεις για το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε η τουρκική πλευρά και αφορά παρενόχληση Τούρκου ψαρά στο Φαρμακονήσι προχώρησαν πηγές του λιμενικού σώματος.
Αναφερόμενες στο βίντεο που απεικονίζει ένα Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα τουρκικό αλιευτικό σκάφος, σε κοντινή απόσταση στο Αιγαίο κοντά στο Φαρμακονήσι πηγές του λιμενικού σώματος αποκαθιστούν την αλήθεια τονίζοντας πως είναι ντοκουμέντο από παλιό περιστατικό.
Όπως τονίζεται, η ανακύκλωση και η διαστρεβλωμένη παρουσίαση ενός παλαιού περιστατικού ως πρόσφατου, αποτελεί μια σκόπιμη προσπάθεια για τεχνητή ένταση και λανθασμένες εντυπώσεις.
Ειδικότερα, προκειμένου να αποκατασταθεί η πραγματικότητα γύρω από το οπτικοακουστικό υλικό που ανακυκλώνεται τις τελευταίες ώρες επισημαίνονται τα ακόλουθα:
- Το βίντεο που διακινείται δεν είναι τωρινό και αφορά σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από μήνες, τον Δεκέμβριο του 2025, στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου, εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων.
- Συγκεκριμένα, κατόπιν εντοπισμού τουρκικού αλιευτικού σκάφους εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, υπήρξε άμεση επέμβαση Περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, με αποτέλεσμα το τουρκικό αλιευτικό να απομακρυνθεί από την περιοχή.
- Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, ο κυβερνήτης του τουρκικού σκάφους επέδειξε ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά. Αντίθετα, το πλήρωμα του Λιμενικού Σώματος τήρησε υποδειγματική ψυχραιμία, κατέγραψε το γεγονός και ενήργησε με απόλυτο επαγγελματισμό, χωρίς να παρασυρθεί από τις προκλήσεις.
- Είναι προφανές ότι η ανακύκλωση και η διαστρεβλωμένη παρουσίαση ενός παλαιού περιστατικού ως πρόσφατου, αποτελεί μια σκόπιμη προσπάθεια ορισμένων τουρκικών μέσων ενημέρωσης να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση και λανθασμένες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων.
