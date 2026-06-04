Αχτσιόγλου: “Ο Τσίπρας αντικειμενικά θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο” – Τι είπε για τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ

Η πρώην βουλευτής και υπουργός, Έφη Αχτσιόγλου μίλησε για την παραίτηση της από την Νέα Αριστερά και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξη της το πρωί της Πέμπτης (4/6).

«Η αποχώρηση μας από την Νέα Αριστερά, ίσως και να άργησε. Τον τελευταίο χρόνο είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχε μια αδιέξοδη πορεία, ενώ είναι ξεκάθαρο το αίτημα για αλλαγή πολιτικής από αριστερή σκοπιά», είπε αρχικά για την φυγή της από την ΝΕΑΡ.

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Για το κόμμα Τσίπρα, η ίδια τόνισε σύμφωνα με τα όσα έχει δείξει αρχικά έχει τα βασικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία, «είναι το κόμμα που μπορεί να αντιπαρατεθεί προγραμματικά στην Ν.Δ και μπορεί να παίξει το ρόλο της κυβερνώσας Αριστεράς», ενώ ερωτηθείς σχετικά υπογράμμισε ότι «έχει πολλά χρόνια να μιλήσω με τον Τσίπρα» και πρόσθεσε, «αντικειμενικά ο Τσίπρας θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Η κα. Αχτσίογλου υπεραμύνθηκε της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως «παρά τα λάθη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, στο τέλος νομίζω πως αφήσαμε θετικό πρόσημο».

Ερωτηθείς αν πιστεύει πως σε περίπτωση που είχε επικρατήσει στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, η πορεία του θα ήταν διαφορετική, απάντησε πως σίγουρα τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά και όλοι έχουν τις ευθύνες για ότι έγινε όπως και η ίδια.

Την ίδια στιγμή υπογράμμισε πως «αντίπαλος μας είναι η ΝΔ» και ειδικά για την κυρία Καρυστιανού, δήλωσε πως «πιστώνεται τον αγώνα της για της τραγωδία των Τεμπών, αλλά οι θέσεις της δείχνουν ότι προέρχονται από τη Δεξιά και δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει τον αντίπαλο του Μητσοτάκη».