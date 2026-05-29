Νέα πρόκληση από τον Ερντογάν ανήμερα της Άλωσης της Πόλης: Διάβασε το Κοράνι μέσα στην Αγιά Σοφιά

Σε μια νέα προκλητική κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανήμερα της Άλωσης της Πόλης.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο διάβασε το Κοράνι μέσα στην Αγιά Σοφιά μπροστά σε πλήθος πιστών που βρέθηκαν στο σημείο. Παράλληλα, το παρών έδωσαν και αξιωματούχοι και στελέχη της κυβέρνησης.

«Σήμερα είναι 29 Μαΐου, Παρασκευή. Κατά σύμπτωση είχαμε τη δυνατότητα να προσευχηθούμε στην Αγία Σοφία» είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά την θρησκευτική τελετή για να προσθέσει: 🔴 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii’nde Kur'an-ı Kerim okudu. pic.twitter.com/dVWvc9fSkT— Mahfil (@mahfildijital) May 29, 2026

«Δόξα τω Θεώ, σήμερα έγινε πορεία από το Φατίχ προς την Αγία Σοφία και οι Κωνσταντινουπολίτες προσευχήθηκαν εδώ. Αυτό είναι μια ξεχωριστή ομορφιά».

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. pic.twitter.com/oFEnKSNADh— AK Parti (@Akparti) May 29, 2026

Παράλληλα, μίλησε για τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην Κωνσταντινούπολη λέγοντας ότι «Το βράδυ η Κωνσταντινούπολη θα είναι αλλιώς. Τα αστέρια θα κάνουν μια παράσταση και όλοι μαζί θα το γιορτάσουμε».