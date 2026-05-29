ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
Νέα πρόκληση από τον Ερντογάν ανήμερα της Άλωσης της Πόλης: Διάβασε το Κοράνι μέσα στην Αγιά Σοφιά

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας

Νέα πρόκληση από τον Ερντογάν ανήμερα της Άλωσης της Πόλης: Διάβασε το Κοράνι μέσα στην Αγιά Σοφιά
X/AK Parti
Γεράσιμος Λυμπέρης

Σε μια νέα προκλητική κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανήμερα της Άλωσης της Πόλης.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο διάβασε το Κοράνι μέσα στην Αγιά Σοφιά μπροστά σε πλήθος πιστών που βρέθηκαν στο σημείο. Παράλληλα, το παρών έδωσαν και αξιωματούχοι και στελέχη της κυβέρνησης.

«Σήμερα είναι 29 Μαΐου, Παρασκευή. Κατά σύμπτωση είχαμε τη δυνατότητα να προσευχηθούμε στην Αγία Σοφία» είπε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά την θρησκευτική τελετή για να προσθέσει:

«Δόξα τω Θεώ, σήμερα έγινε πορεία από το Φατίχ προς την Αγία Σοφία και οι Κωνσταντινουπολίτες προσευχήθηκαν εδώ. Αυτό είναι μια ξεχωριστή ομορφιά».

Παράλληλα, μίλησε για τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στην Κωνσταντινούπολη λέγοντας ότι «Το βράδυ η Κωνσταντινούπολη θα είναι αλλιώς. Τα αστέρια θα κάνουν μια παράσταση και όλοι μαζί θα το γιορτάσουμε».

