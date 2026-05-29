Το προκλητικό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Turkiye ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης – “Οι Έλληνες ξύνονται”

Ένα άκρως εμπρηστικό πρωτοσέλιδο έχει σήμερα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Turkiye στο εξώφυλλο ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης υπερτονίζοντας τους υψηλούς εθνικιστικούς τόνους που επικρατούν στην Τουρκία τις τελευταίες βδομάδες.

Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας δεσπόζει η εικόνα του Μωάμεθ του Πορθητή, ενώ το δημοσίευμα υιοθετεί εμπρηστική ρητορική απέναντι στην Αθήνα. Μεταξύ άλλων, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «οι Έλληνες ξύνονται», υποστηρίζοντας ουσιαστικά ότι η ελληνική πλευρά αναζητά αφορμές για ένταση σε μία συγκυρία στην οποία οι τόνοι και από τις δύο πλευρές έχουν ανέβει με αφορμή την συζήτηση που γίνεται στην τουρκική βουλή για το νομοσχέδιο της “Γαλάζιας Πατρίδας”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη, η εφημερίδα αναφέρει ότι τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν χαμηλές πτήσεις πάνω από το Καστελλόριζο. Μάλιστα, κάνει και λογοπαίγνιο με τη λέξη «Kaşınıyorlar», τονίζοντας με κίτρινα γράμματα τη λέξη «Kaş», παραπέμποντας στην πόλη Κας που απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από το ελληνικό ακριτικό νησί.

Την ίδια ώρα, και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν παρόμοια ρητορική με αφορμή την σημερινή μέρα.

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της εφημερίδας Cumhuriyet, η οποία κάνει λόγο για «εκ νέου θέρμανση των νερών στο Αιγαίο», κατηγορώντας την Αθήνα ότι συνεχίζει τη στρατιωτικοποίηση νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κάρπαθο, με την τουρκική εφημερίδα να παρουσιάζει τις ελληνικές αμυντικές κινήσεις ως παράγοντα που αυξάνει την ένταση στην περιοχή.