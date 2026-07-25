Ρέθυμνο: Τέσσερις συλλήψεις για την απόπειρα δολοφονίας 71χρονου σε ποιμνιοστάσιο

Τέσσερις άνδρες, ηλικίας 42, 52, 55 και 66 ετών, συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, σε εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης που εκδόθηκαν από τον ανακριτή Πρωτοδικών Ρεθύμνης, για την υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας ενός 71χρονου τον Σεπτέμβριο του 2024.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για εγκληματική ομάδα, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριά σωματική βλάβη, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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Είχε πυροβοληθεί μέσα στο ποιμνιοστάσιό του

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, όταν άγνωστος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε στο ποιμνιοστάσιο του 71χρονου σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου και τον πυροβόλησε με πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε η εμπλοκή των τεσσάρων κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, με τη συμμετοχή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης.

Όπως έγινε γνωστό, ο 42χρονος είναι ήδη κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα για διαφορετική υπόθεση. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.