Αίγυπτος – Μπενίν 3-1: Πρόκριση στην παράταση για τους «Φαραώ»

Η Αίγυπτος έγινε η 5η ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους προημιτελικούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Οι «Φαραώ» παρότι δυσκολεύτηκαν αρκετά επικράτησαν στην παράταση με 3-1 του Μπενίν στο «Σταντ Αντράρ» της Αγκαντίρ (ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλος, 1-1) και, πλέον, περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στους «8» του τουρνουά, που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού, Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο (6/1, 21:00).

Το σκορ για την ομάδα του Χοσάμ Χασάν άνοιξε ο 27χρονος μέσος της Αλ Αχλί, Μαρουάν Ατία, στο 69ο λεπτό, ωστόσο, οι παίκτες του Μπενίν δεν το έβαλαν κάτω και στο 83′ έφτασαν στην ισοφάριση με τον 33χρονο επιθετικό, Ζοντέλ Ντοσού.

Το 1-1 δεν άλλαξε στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση, όπου από ασίστ του Ατία στο 97′, ο Ιμπραχίμ έβαλε ξανά μπροστά την Αίγυπτο, για να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς, ο απόλυτος σταρ της ομάδας, Μο Σαλάχ, στο 120’+4.

Τα αποτελέσματα στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Φάση των «16»

03/01/2026

1.Σενεγάλη – Σουδάν 3-1

2.Μάλι – Τυνησία 1-1 (3-2 στα πέναλτι)

04/01/2026

3.Μαρόκο – Τανζανία 1-0

4.Νότια Αφρική – Καμερούν 1-2

05/01/2026

5.Αίγυπτος – Μπενίν 3-1 παρ. (κ. αγ. 1-1)

6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00

06/01/2026

7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00

8.Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α.Μάλι – Σενεγάλη 18:00

Β.Καμερούν – Μαρόκο 21:00

10/01/2026

Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00

Δ.Αίγυπτος – Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00

β.Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ