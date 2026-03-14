ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης 1-1: Δεν τους άρεσε η ισοπαλία

Στο 1-1 έμειναν ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης για την 25η αγωνιστική της Super League το βράδυ του Σαββάτου 14/3.

Οι «βυσσινί» ξεκίνησαν δυνατά και μόλις στο 2ο λεπτό είχαν την ευκαιρία να προηγηθούν με το απευθείας εκτελεσμένο φάουλ του Σαγάλ που απέκρουσε ο Χατζηεμμανουήλ σε κόρνερ. Στο 7΄ κεφαλιά του Τούπτα από το ύψος του πέναλτι έφυγε άουτ και στο 9΄ ο τερματοφύλακας του Αστέρα αποσόβησε με εντυπωσιακή απόκρουση νέο κίνδυνο, σε κόντρα στον Τριανταφυλλόπουλο.

Στο 15΄ ο Όλαφσον έγινε αποδέκτης της μπάλας στο δεύτερο δοκάρι, την κατέβασε ολομόναχος και σούταρε πάνω από το δοκάρι, ενώ στο 33΄ ο Φεριγκρά σούταρε, ο Σουρλής έκανε επαφή στην μικρή περιοχή κι έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία, σε μια μοναδική ευκαιρία για την ΑΕΛ.

Εν τέλει, το σκορ στην AEL FC Arena άνοιξε στο 40ό λεπτό αλλά στην απέναντι εστία. Ο Μπαρτόλο ανέλαβε να εκτελέσει ένα φάουλ για τους Αρκάδες και με υπέροχο χτύπημα πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος και την έστειλε στα δίχτυα του Aναγνωστόπουλου για το 0-1.

Μάλιστα, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να διπλασιάσουν με την κεφαλιά του Αλμύρα, την οποία βρήκε με τα ακροδάχτυλα για να την στείλει στο δοκάρι.

Οι Θεσσαλοί ξεκίνησαν το ίδιο δυνατά και στο β΄ ημίχρονο και στο 53΄ κέρδισαν πέναλτι σε σπρώξιμο του Αλάγκμπε στον Σουρλή, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Σαγάλ στο 55΄, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα η ΑΕΛ είχε δοκάρι (οριζόντιο) από τον «κεραυνό» του Μασόν.

Στο 66΄ οι Αρκάδες έχασαν τεράστια ευκαιρία, με τον Αλμύρα να κάνει το σουτ και τον Αναγνωστόπουλο να απομακρύνει σε κόρνερ σχεδόν πάνω στην γραμμή, με το 1-1 να μένει ως το τέλος, αφού οι δύο ομάδες στη συνέχεια δεν θέλησαν να ρισκάρουν.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Aναγνωστόπουλος, Μασόν (87΄ Αποστολάκης), Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φεριγκρά, Σουρλής (82΄ Πέρες), Ατανάσοφ (70΄ Ναόρ), Κακουτά (70΄ Πασάς), Τούπτα (87΄ Μούργος), Σαγάλ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71΄ Λάσκαρης), Σίπσιτς, Σιλά, Αλάγκμπε, Αλμύρας, Μούμο, Μπαρτόλο, Εμμανουηλίδης (65΄ Κετού), Οκό.