Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς
Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ γνώρισε η ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης (14/10), στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε δυνατά, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και κατάφερε να προηγηθεί, ωστόσο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στους Ουκρανούς.
Δοκάρι ο Μουκουντί, προβάδισμα με Μάγερ
Η ΑΕΚ μπήκε με επιθετική διάθεση στην αναμέτρηση και μόλις στο 3ο λεπτό άγγιξε το γκολ, όταν ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι.
Η Ένωση κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 28ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Σταύρου Πήλιου, ο οποίος πέρασε αντίπαλό του μέσα στην περιοχή και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Λόβρο Μάγερ.
Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε τη φάση, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ.
Η ισοφάριση με πέναλτι
Η απάντηση της Σαχτάρ ήρθε λίγα λεπτά αργότερα.
Έπειτα από εξέταση φάσης μέσω VAR, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρέλβας στον Άλισον, με την απόφαση να προκαλεί αντιδράσεις.
Ο Πεδρίνιο ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 1-1, επαναφέροντας την ισορροπία στην αναμέτρηση.
Η ουκρανική ομάδα κατάφερε στη συνέχεια να ανατρέψει το σκορ και να φτάσει στην επικράτηση με 3-1.
Η συνέχεια στο Champions League
Η ήττα αυτή αφήνει την ΑΕΚ στους τρεις βαθμούς μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase, καθώς στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει με 1-0 της ΛΑΣΚ Λιντζ.
Η Ένωση παραμένει στην Αγγλία, καθώς την Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι, σε μία ακόμη απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.
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