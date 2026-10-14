Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς

Σαχτάρ – ΑΕΚ 3-1: Προηγήθηκε με Μάγερ, αλλά λύγισε απέναντι στους Ουκρανούς
Στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ στο Λονδίνο. (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ γνώρισε η ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης (14/10), στο «Στάμφορντ Μπριτζ» του Λονδίνου, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε δυνατά, δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες και κατάφερε να προηγηθεί, ωστόσο δεν μπόρεσε να διατηρήσει το προβάδισμά της απέναντι στους Ουκρανούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δοκάρι ο Μουκουντί, προβάδισμα με Μάγερ

Η ΑΕΚ μπήκε με επιθετική διάθεση στην αναμέτρηση και μόλις στο 3ο λεπτό άγγιξε το γκολ, όταν ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι.

Η Ένωση κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 28ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική ατομική ενέργεια του Σταύρου Πήλιου, ο οποίος πέρασε αντίπαλό του μέσα στην περιοχή και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Λόβρο Μάγερ.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε τη φάση, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η ισοφάριση με πέναλτι

Η απάντηση της Σαχτάρ ήρθε λίγα λεπτά αργότερα.

Έπειτα από εξέταση φάσης μέσω VAR, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρέλβας στον Άλισον, με την απόφαση να προκαλεί αντιδράσεις.

Ο Πεδρίνιο ανέλαβε την εκτέλεση και ισοφάρισε σε 1-1, επαναφέροντας την ισορροπία στην αναμέτρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ουκρανική ομάδα κατάφερε στη συνέχεια να ανατρέψει το σκορ και να φτάσει στην επικράτηση με 3-1.

Η συνέχεια στο Champions League

Η ήττα αυτή αφήνει την ΑΕΚ στους τρεις βαθμούς μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές της League Phase, καθώς στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει με 1-0 της ΛΑΣΚ Λιντζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ένωση παραμένει στην Αγγλία, καθώς την Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι, σε μία ακόμη απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ολυμπιακός: Ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια των οπαδών για τη Μασσαλία – «Μην πλησιάσετε το γήπεδο»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ακυρώθηκαν όλα τα εισιτήρια των οπαδών για τη Μασσαλία – «Μην πλησιάσετε το γήπεδο»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ, καλώντας τους φιλάθλους που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άδωνις Γεωργιάδης από την Ελασσόνα: «Δεν κάνουμε απλά ανακαινίσεις, αλλάζουμε όλο το ΕΣΥ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης από την Ελασσόνα: «Δεν κάνουμε απλά ανακαινίσεις, αλλάζουμε όλο το ΕΣΥ»

Ο υπουργός Υγείας εγκαινίασε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας, ανακοίνωσε τη μετονομασία του προς τιμήν του Γιώργου Γεννηματά και παρουσίασε τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του.

Χάος στα Τίρανα: Μολότοφ, φωτιές και λεηλασίες – Φοιτητές ζητούν την παραίτηση Ράμα, 14 τραυματίες αστυνομικοί
ΔΙΕΘΝΗ

Χάος στα Τίρανα: Μολότοφ, φωτιές και λεηλασίες – Φοιτητές ζητούν την παραίτηση Ράμα, 14 τραυματίες αστυνομικοί

Σοβαρά επεισόδια για δεύτερη ημέρα στα Τίρανα, με μολότοφ, καταστροφές και λεηλασίες. Οι διαδηλωτές ζητούν μεταρρυθμίσεις και παραίτηση Ράμα, ενώ 14 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί.