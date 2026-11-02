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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναγιώτης Γιαννάκης: Στον Ανακριτή για να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες

Για τον χρηματισμό διαιτητή σε αγώνα του Άρη με τον Φάρο Κερατσινίου το 2018

Παναγιώτης Γιαννάκης: Στον Ανακριτή για να καταθέσει υπέρ της κατηγορίας για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες
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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει στον Ανακριτή της υπόθεσης των φερόμενων «στημένων αγώνων στο μπάσκετ» προσήλθε ο θρύλος του αθλήματος Παναγιώτης Γιαννάκης

Ο κ. Γιαννάκης έχει δηλώσει μέσω του δικηγόρου του, ενόσω ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία απολογιών των έξι κατηγορουμένων στην υπόθεση, ότι προτίθεται να καταθέσει και να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας

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Η απόφαση του, αφορά την δημοσιοποίηση στοιχείων της υπόθεσης και συγκεκριμένα τους ισχυρισμούς ενός εκ των σημαντικών μαρτύρων ότι το 2018, χρημάτισε, κατηγορούμενο, σήμερα διαιτητή, ώστε να κερδίσει η ομάδα του Φάρου Κερατσινίου στην αναμέτρηση της με τον Άρη στον οποίο ο εκ των κορυφαίων του μπάσκετ ήταν προπονητής. Κατά την μαρτυρική κατάθεση, ο διαιτητής τότε, ως “ δώρο” για τα χρήματα που φέρεται να είχε λάβει επέβαλε σκόπιμα στον Παναγιώτη Γιαννάκη διπλή τεχνική ποινή με αποτέλεσμα την αποβολή του προπονητή του Άρη.

Να σημειωθεί ότι για το “σκάνδαλο στημένων αγώνων” έχουν οδηγηθεί στην φυλακή ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης Βαγγέλης Λιόλιος ,ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης και οι πρώην διαιτητές Πέτρος Παπαπέτρου και Ηλίας Κορομηλάς. Για την εν ενεργεία διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα και τον πρώην διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη αποφασίστηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση καθώς και απαγόρευση ενασχόλησης με το μπάσκετ.

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