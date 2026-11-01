Άρης – Παναθηναϊκός 101-91: Ο «Αυτοκράτορας» γονάτισε τους «πράσινους» με κατοστάρα στο Αλεξάνδρειο

Μια από τις μεγαλύτερες νίκες της φετινής σεζόν πανηγύρισε ο Άρης, ο οποίος επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR με 101-91 το βράδυ της Κυριακής (1/11), στο κατάμεστο «Nick Galis Hall», για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Οι «κιτρινόμαυροι» του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, έβαλαν δύσκολα στους «πράσινους» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη, επιβεβαιώνοντας τις υψηλές φιλοδοξίες τους.

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Παρότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά και να προηγηθεί στην τελευταία περίοδο, ο Άρης βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα λεπτά, με πρωταγωνιστές τον Ματ Μόργκαν και τον Άνταμ Μοκόκα.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι δύο ομάδες έχουν πλέον το ίδιο αγωνιστικό ρεκόρ, 4 νίκες και 1 ήττα.

Ο Άρης μπήκε αποφασισμένος και πήρε το προβάδισμα

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, δείχνοντας από νωρίς ότι δεν σκόπευε να περιοριστεί σε παθητικό ρόλο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Με ένταση στην άμυνα και αποτελεσματικότητα από την περιφέρεια, οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα, φτάνοντας στο 16-10.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν, ωστόσο ο Άρης ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο μπροστά με 18-15.

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Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την επιθετική του απόδοση, βρίσκοντας λύσεις με τον Σιλβέν Φρανσίσκο και τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Άρης, όμως, διατήρησε τον έλεγχο και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 46-44.

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«Έκρηξη» στην τρίτη περίοδο και +11 για τον Άρη

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη συνέχισαν να πιέζουν τον Παναθηναϊκό, αξιοποιώντας τα λάθη των φιλοξενούμενων.

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Ο Μόργκαν έδωσε σημαντικές επιθετικές λύσεις, ενώ ο Μοκόκα και ο Τολιόπουλος συνέβαλαν ώστε ο Άρης να αποκτήσει διαφορά ασφαλείας.

Οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο με 79-68, έχοντας πλέον προβάδισμα 11 πόντων.

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Ο Παναθηναϊκός έκανε την ανατροπή, αλλά ο Μόργκαν απάντησε

Το τελευταίο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ.

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε την πίεσή του και άρχισε να μειώνει τη διαφορά, με τον Γιαμπουσέλε να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με δύο διαδοχικά τρίποντα του Γάλλου φόργουορντ, οι «πράσινοι» κατάφεραν να περάσουν μπροστά με 84-85, περίπου τέσσερα λεπτά πριν από τη λήξη.

Ωστόσο, ο Άρης δεν έχασε την ψυχραιμία του.

Ο Ματ Μόργκαν πέτυχε ένα καθοριστικό τρίποντο, κερδίζοντας παράλληλα φάουλ, και με την εύστοχη συμπληρωματική βολή έδωσε ξανά προβάδισμα πέντε πόντων στους γηπεδούχους (90-85).

Ακολούθησαν σημαντικές αμυντικές και επιθετικές ενέργειες των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το τέλος και έφτασαν στο εντυπωσιακό 101-91.

Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης νίκης

Κορυφαίος για τον Άρη ήταν ο Ματ Μόργκαν με 21 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Άνταμ Μοκόκα με 19 πόντους.

Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή του Νένο Ντιμιτρίεβιτς και του Βασίλη Τολιόπουλου, οι οποίοι πρόσφεραν από 14 πόντους.

Για τον Παναθηναϊκό, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε με 22 πόντους, ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο σημείωσε 20.

Οι «πράσινοι» πλήρωσαν τα λάθη τους, με τον Άρη να εκμεταλλεύεται τις χαμένες κατοχές και να βρίσκει εύκολους πόντους.

Τα δεκάλεπτα

Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR 101-91

1ο δεκάλεπτο: 18-15

2ο δεκάλεπτο: 46-44

3ο δεκάλεπτο: 79-68

Τελικό: 101-91

Η νίκη αυτή δίνει μεγάλη ώθηση στον Άρη, που απέδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του ελληνικού μπάσκετ.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός καλείται να ανασυνταχθεί μετά την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.