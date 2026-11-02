Θεσσαλονίκη: Κανονικά θα εκτελούνται την Τρίτη τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ
Κανονικά θα εκτελούνται αύριο, Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.
Κανονικά θα εκτελούνται αύριο, Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), στην οποία και εκπροσωπούνται εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων των ΚΤΕΛ, προκήρυξε για αύριο 24ωρη απεργία, διεκδικώντας την υπογραφή νέας κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση του προσωπικού με μόνιμες προσλήψεις.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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