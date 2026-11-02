Γιαννάκης: “Δεν θα συμμετάσχω στις εκλογές της ΕΟΚ – Αισθάνθηκα αδύναμος όταν αποβλήθηκα”

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης βρέθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να δηλώσει παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες.

Μετά την κατάθεσή του, ο “δράκος” του ελληνικού μπάσκετ δήλωσε: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μίλησα για αυτό που μου συνέβη εμένα, το οποίο το ξέρετε οι περισσότεροι. Πώς αισθάνθηκα και τίποτα παραπάνω γιατί δεν ήξερα και κάτι περισσότερο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι μία στεναχώρια για το μπάσκετ όλο αυτό, για εμάς που υπηρετήσαμε και υπηρετούμε το μπάσκετ. Πάντα έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και θα βρει τον τρόπο να ανακαλύψει τι από όλα αυτά μπορούμε κάνουμε για να θωρακίσουμε το ελληνικό μπάσκετ. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει στο μέλλον».

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Για το ποιες ήταν οι σχέσεις με τον Λιόλιο απάντησε: «Ο κύριος Λιόλιος ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τυπικές».

Για τις εκλογές της ΕΟΚ τόνισε: «Δεν πρόκειται να συμμετέχω σαν διοίκηση, από εκεί και πέρα αγαπώ το μπάσκετ, θα ήθελα αν κάποιος θέλει τη γνώμη μου να την πω και μέχρι εκεί».

Για το αν αισθάνθηκε ότι μπορεί να ήταν κάτι στημένο στην αποβολή του το 2018 σχολίασε: «Αισθάνθηκα αδύναμος, γιατί ο τρόπος που αποβλήθηκα δεν ήταν δεοντολογικός. Ήταν νομίζω άδικος».

Για το αν θα στηρίξει τον Φασούλα αν κατέβει, υπογράμμισε: «Αυτή τη στιγμή γίνονται διαδικασίες διάφορες και όλοι μας πρέπει να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή. Θέλω να πιστεύω ότι με την υπομονή θα βρεθεί η κατάλληλη λύση για να χαρούμε και πάλι το παιχνίδι».