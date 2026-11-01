Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (1/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Λίβερπουλ – Άρσεναλ και Άρης – Παναθηναϊκός

Γεμάτο σημαντικές αθλητικές αναμετρήσεις είναι το πρόγραμμα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου 2026, με το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ να ξεχωρίζει από τη δράση της Stoiximan Super League.

Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στην Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται την Άρσεναλ, ενώ στο ελληνικό μπάσκετ δεσπόζει η αναμέτρηση Άρης – Παναθηναϊκός για τη Stoiximan GBL.

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Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη οι αγώνες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, σημαντικά παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, τελικοί τένις και ο αγώνας της Formula 1 στο Μεξικό.

Τα μεγάλα παιχνίδια της Κυριακής

Οι αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι: Ώρα Αγώνας Κανάλι 13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι (GBL) ΣΠΟΡ FM TV1 17:00 Λεβαδειακός – Άρης Novasports 2HD 17:00 Άρης – Παναθηναϊκός (GBL) ΣΚΑΪ 18:30 Λίβερπουλ – Άρσεναλ Novasports Premier League 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR Novasports Prime 19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ ΣΚΑΪ 21:45 Γιουβέντους – Νάπολι Magenta Sport 1 22:00 Formula 1 – GP Μεξικού ΑΝΤ1+

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ποδόσφαιρο

Ώρα Αναμέτρηση Κανάλι 12:30 ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 13:30 Κόμο – Βενέτσια Magenta Sport 1 14:30 Γκρόιτερ Φιρτ – Κίελο Novasports Start 14:30 Ζανκτ Πάουλι – Νυρεμβέργη Novasports 3HD 14:45 Πανιώνιος – Μαρκό ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ 15:00 Χετάφε – Σεβίλλη Magenta Sport 3 League 15:00 Φόλκερκ – Σέλτικ Magenta Sport 9 16:00 Λάτσιο – Κάλιαρι Magenta Sport 1 16:00 Φροζινόνε – Τορίνο Magenta Sport 2 16:30 Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Novasports 4HD 17:00 Λεβαδειακός – Άρης Novasports 2HD 17:00 ΑΛΣ Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα Magenta Sport 5 17:00 Χαρτς – Χιμπέρνιαν Magenta Sport 3 17:15 Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Μαδρίτης Magenta Sport 4 League 18:00 Παναιτωλικός – ΟΦΗ Magenta Sport 1 League 18:30 Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Novasports 3HD 18:30 Λίβερπουλ – Άρσεναλ Novasports Premier League 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR Novasports Prime 19:00 Λέτσε – Τζένοα Magenta Sport 1 19:30 Έλτσε – Βαλένθια Magenta Sport 3 League 19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ ΣΚΑΪ 20:00 Ακαντέμικο ντε Βισέου – Ρίο Άβε Magenta Sport 2 21:45 Γιουβέντους – Νάπολι Magenta Sport 1 22:00 Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ Magenta Sport 3 League 22:30 Μπράγκα – Φαμαλικάο Magenta Sport 2 23:30 Γκρέμιο – Ατλέτικο Μινέιρο Novasports 2HD

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Μπάσκετ

Ώρα Αναμέτρηση Κανάλι 13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson ΣΠΟΡ FM TV1 14:30 Φενέρμπαχτσε – Τόφας Magenta Sport 8 17:00 Άρης – Παναθηναϊκός ΣΚΑΪ 17:15 Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR ΣΠΟΡ FM TV2 20:00 Μάλαγα – Μπαρτσελόνα Magenta Sport 5 22:30 Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον Σέλτικς Magenta Sport 4

Τένις – Οι σημερινοί τελικοί

Ώρα Διοργάνωση Κανάλι 10:30 WTA 250 Γκουανγκτζόου – Τελικός Novasports Start 15:00 ATP 500 Βιέννης – Τελικός Magenta Sport 7 16:30 ATP 500 Βασιλείας – Τελικός Magenta Sport 6

Formula 1: Πού θα δείτε το Grand Prix του Μεξικού

Στις 22:00, ο αγώνας του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1+.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με μεταδόσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και το NBA.

Σημείωση: Οι ώρες και τα κανάλια βασίζονται στα δημοσιευμένα προγράμματα τηλεοπτικών μεταδόσεων και ενδέχεται να τροποποιηθούν από τους παρόχους.