Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (1/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Λίβερπουλ – Άρσεναλ και Άρης – Παναθηναϊκός
Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής με το αθηναϊκό ντέρμπι στη Super League, μεγάλες αναμετρήσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγώνες της GBL και το Grand Prix του Μεξικού στη Formula 1.
Γεμάτο σημαντικές αθλητικές αναμετρήσεις είναι το πρόγραμμα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου 2026, με το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ να ξεχωρίζει από τη δράση της Stoiximan Super League.
Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στην Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται την Άρσεναλ, ενώ στο ελληνικό μπάσκετ δεσπόζει η αναμέτρηση Άρης – Παναθηναϊκός για τη Stoiximan GBL.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη οι αγώνες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, σημαντικά παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, τελικοί τένις και ο αγώνας της Formula 1 στο Μεξικό.
Τα μεγάλα παιχνίδια της Κυριακής
Οι αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι:
Ώρα Αγώνας Κανάλι 13:00 Ολυμπιακός – Περιστέρι (GBL) ΣΠΟΡ FM TV1 17:00 Λεβαδειακός – Άρης Novasports 2HD 17:00 Άρης – Παναθηναϊκός (GBL) ΣΚΑΪ 18:30 Λίβερπουλ – Άρσεναλ Novasports Premier League 19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR Novasports Prime 19:30 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ ΣΚΑΪ 21:45 Γιουβέντους – Νάπολι Magenta Sport 1 22:00 Formula 1 – GP Μεξικού ΑΝΤ1+
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ποδόσφαιρο
|Ώρα
|Αναμέτρηση
|Κανάλι
|12:30
|ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Β’
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|13:30
|Κόμο – Βενέτσια
|Magenta Sport 1
|14:30
|Γκρόιτερ Φιρτ – Κίελο
|Novasports Start
|14:30
|Ζανκτ Πάουλι – Νυρεμβέργη
|Novasports 3HD
|14:45
|Πανιώνιος – Μαρκό
|ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|15:00
|Χετάφε – Σεβίλλη
|Magenta Sport 3 League
|15:00
|Φόλκερκ – Σέλτικ
|Magenta Sport 9
|16:00
|Λάτσιο – Κάλιαρι
|Magenta Sport 1
|16:00
|Φροζινόνε – Τορίνο
|Magenta Sport 2
|16:30
|Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία
|Novasports 4HD
|17:00
|Λεβαδειακός – Άρης
|Novasports 2HD
|17:00
|ΑΛΣ Ομόνοια – Νέα Σαλαμίνα
|Magenta Sport 5
|17:00
|Χαρτς – Χιμπέρνιαν
|Magenta Sport 3
|17:15
|Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ Μαδρίτης
|Magenta Sport 4 League
|18:00
|Παναιτωλικός – ΟΦΗ
|Magenta Sport 1 League
|18:30
|Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο
|Novasports 3HD
|18:30
|Λίβερπουλ – Άρσεναλ
|Novasports Premier League
|19:00
|ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR
|Novasports Prime
|19:00
|Λέτσε – Τζένοα
|Magenta Sport 1
|19:30
|Έλτσε – Βαλένθια
|Magenta Sport 3 League
|19:30
|Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
|ΣΚΑΪ
|20:00
|Ακαντέμικο ντε Βισέου – Ρίο Άβε
|Magenta Sport 2
|21:45
|Γιουβέντους – Νάπολι
|Magenta Sport 1
|22:00
|Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ
|Magenta Sport 3 League
|22:30
|Μπράγκα – Φαμαλικάο
|Magenta Sport 2
|23:30
|Γκρέμιο – Ατλέτικο Μινέιρο
|Novasports 2HD
Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Μπάσκετ
|Ώρα
|Αναμέτρηση
|Κανάλι
|13:00
|Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
|ΣΠΟΡ FM TV1
|14:30
|Φενέρμπαχτσε – Τόφας
|Magenta Sport 8
|17:00
|Άρης – Παναθηναϊκός
|ΣΚΑΪ
|17:15
|Άρης – Παναθηναϊκός AKTOR
|ΣΠΟΡ FM TV2
|20:00
|Μάλαγα – Μπαρτσελόνα
|Magenta Sport 5
|22:30
|Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον Σέλτικς
|Magenta Sport 4
Τένις – Οι σημερινοί τελικοί
|Ώρα
|Διοργάνωση
|Κανάλι
|10:30
|WTA 250 Γκουανγκτζόου – Τελικός
|Novasports Start
|15:00
|ATP 500 Βιέννης – Τελικός
|Magenta Sport 7
|16:30
|ATP 500 Βασιλείας – Τελικός
|Magenta Sport 6
Formula 1: Πού θα δείτε το Grand Prix του Μεξικού
Στις 22:00, ο αγώνας του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1+.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με μεταδόσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και το NBA.
Σημείωση: Οι ώρες και τα κανάλια βασίζονται στα δημοσιευμένα προγράμματα τηλεοπτικών μεταδόσεων και ενδέχεται να τροποποιηθούν από τους παρόχους.
πηγή στην Google
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