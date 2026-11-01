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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (1/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Λίβερπουλ – Άρσεναλ και Άρης – Παναθηναϊκός

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής με το αθηναϊκό ντέρμπι στη Super League, μεγάλες αναμετρήσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγώνες της GBL και το Grand Prix του Μεξικού στη Formula 1.

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα (1/11): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, Λίβερπουλ – Άρσεναλ και Άρης – Παναθηναϊκός
ΠΗΓΗ: UNSPLASH
DEBATER NEWSROOM

Γεμάτο σημαντικές αθλητικές αναμετρήσεις είναι το πρόγραμμα της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου 2026, με το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ να ξεχωρίζει από τη δράση της Stoiximan Super League.

Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στην Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ υποδέχεται την Άρσεναλ, ενώ στο ελληνικό μπάσκετ δεσπόζει η αναμέτρηση Άρης – Παναθηναϊκός για τη Stoiximan GBL.

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Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη οι αγώνες του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, σημαντικά παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, τελικοί τένις και ο αγώνας της Formula 1 στο Μεξικό.

Τα μεγάλα παιχνίδια της Κυριακής

Οι αναμετρήσεις που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι:

ΏραΑγώναςΚανάλι
13:00Ολυμπιακός – Περιστέρι (GBL)ΣΠΟΡ FM TV1
17:00Λεβαδειακός – ΆρηςNovasports 2HD
17:00Άρης – Παναθηναϊκός (GBL)ΣΚΑΪ
18:30Λίβερπουλ – ΆρσεναλNovasports Premier League
19:00ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTORNovasports Prime
19:30Παναθηναϊκός – ΑΕΚΣΚΑΪ
21:45Γιουβέντους – ΝάπολιMagenta Sport 1
22:00Formula 1 – GP ΜεξικούΑΝΤ1+

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ποδόσφαιρο

ΏραΑναμέτρησηΚανάλι
12:30ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός Β’ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
13:30Κόμο – ΒενέτσιαMagenta Sport 1
14:30Γκρόιτερ Φιρτ – ΚίελοNovasports Start
14:30Ζανκτ Πάουλι – ΝυρεμβέργηNovasports 3HD
14:45Πανιώνιος – ΜαρκόΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
15:00Χετάφε – ΣεβίλληMagenta Sport 3 League
15:00Φόλκερκ – ΣέλτικMagenta Sport 9
16:00Λάτσιο – ΚάλιαριMagenta Sport 1
16:00Φροζινόνε – ΤορίνοMagenta Sport 2
16:30Ουνιόν Βερολίνου – ΚολωνίαNovasports 4HD
17:00Λεβαδειακός – ΆρηςNovasports 2HD
17:00ΑΛΣ Ομόνοια – Νέα ΣαλαμίναMagenta Sport 5
17:00Χαρτς – ΧιμπέρνιανMagenta Sport 3
17:15Ρασίνγκ Σανταντέρ – Ρεάλ ΜαδρίτηςMagenta Sport 4 League
18:00Παναιτωλικός – ΟΦΗMagenta Sport 1 League
18:30Άιντραχτ Φρανκφούρτης – ΑμβούργοNovasports 3HD
18:30Λίβερπουλ – ΆρσεναλNovasports Premier League
19:00ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTORNovasports Prime
19:00Λέτσε – ΤζένοαMagenta Sport 1
19:30Έλτσε – ΒαλένθιαMagenta Sport 3 League
19:30Παναθηναϊκός – ΑΕΚΣΚΑΪ
20:00Ακαντέμικο ντε Βισέου – Ρίο ΆβεMagenta Sport 2
21:45Γιουβέντους – ΝάπολιMagenta Sport 1
22:00Μπιλμπάο – Ρεάλ ΣοσιεδάδMagenta Sport 3 League
22:30Μπράγκα – ΦαμαλικάοMagenta Sport 2
23:30Γκρέμιο – Ατλέτικο ΜινέιροNovasports 2HD

Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Μπάσκετ

ΏραΑναμέτρησηΚανάλι
13:00Ολυμπιακός – Περιστέρι BetssonΣΠΟΡ FM TV1
14:30Φενέρμπαχτσε – ΤόφαςMagenta Sport 8
17:00Άρης – ΠαναθηναϊκόςΣΚΑΪ
17:15Άρης – Παναθηναϊκός AKTORΣΠΟΡ FM TV2
20:00Μάλαγα – ΜπαρτσελόναMagenta Sport 5
22:30Ορλάντο Μάτζικ – Μπόστον ΣέλτικςMagenta Sport 4

Τένις – Οι σημερινοί τελικοί

ΏραΔιοργάνωσηΚανάλι
10:30WTA 250 Γκουανγκτζόου – ΤελικόςNovasports Start
15:00ATP 500 Βιέννης – ΤελικόςMagenta Sport 7
16:30ATP 500 Βασιλείας – ΤελικόςMagenta Sport 6

Formula 1: Πού θα δείτε το Grand Prix του Μεξικού

Στις 22:00, ο αγώνας του Grand Prix της Πόλης του Μεξικού για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1+.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με μεταδόσεις από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και το NBA.

Σημείωση: Οι ώρες και τα κανάλια βασίζονται στα δημοσιευμένα προγράμματα τηλεοπτικών μεταδόσεων και ενδέχεται να τροποποιηθούν από τους παρόχους.

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