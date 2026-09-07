Τραγωδία σε Πιερία και Χαλκιδική: Δύο λουόμενοι ανασύρθηκαν νεκροί

Δύο λουόμενοι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Παπαπούλι» στους Νέους Πόρους Πιερίας, όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 83χρονος υπήκοος Γερμανίας.

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Ο ηλικιωμένος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Νεκρή 88χρονη στη Νικητή Χαλκιδικής

Λίγες ώρες αργότερα, μία 88χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αη Γιώργης» στη Νικητή Χαλκιδικής.

Πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο παρείχε αρχικά τις πρώτες βοήθειες στην ηλικιωμένη. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Νεκροψίες-νεκροτομές για τα δύο περιστατικά

Για τον θάνατο του 83χρονου προανάκριση διενεργεί το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Αντίστοιχα, το περιστατικό στη Νικητή διερευνάται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Και στις δύο περιπτώσεις παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.