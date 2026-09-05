Ποδοσφαιρικός πολιτισμός από τον Παναθηναϊκό για τον Ελ Κααμπί – «Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγιούμπ»

Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες το ποδόσφαιρο οφείλει να περνά σε δεύτερη μοίρα. Στιγμές που δεν χωρούν χρώματα, αντιπαλότητες και διαχωριστικές γραμμές. Μία τέτοια κίνηση μεγαλείου και ποδοσφαιρικού πολιτισμού έκανε ο Παναθηναϊκός, εκφράζοντας δημόσια τη στήριξή του στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης στον αγώνα με τον Βόλο, προκαλώντας σοκ σε όσους βρίσκονταν στο Πανθεσσαλικό ή παρακολουθούσαν την αναμέτρηση από την τηλεόραση.

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Ο Ελ Κααμπί αναμένεται να περάσει σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση αποκατάστασης.

«Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγιούμπ»

Μπροστά σε αυτήν τη δύσκολη ανθρώπινη στιγμή, ο Παναθηναϊκός έδειξε το πρόσωπο που αξίζει να έχει ο ελληνικός αθλητισμός.

Η «πράσινη» ΠΑΕ δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram μία μεγάλη φωτογραφία του Ελ Κααμπί με τη φανέλα του Ολυμπιακού, συνοδεύοντάς τη με μία λιτή αλλά ουσιαστική ευχή:

«Να γίνεις γρήγορα καλά, Αγιούμπ».

Μία ανάρτηση που ξεπερνά τα όρια ενός τυπικού μηνύματος συμπαράστασης. Σε μία περίοδο κατά την οποία η ένταση και η τοξικότητα συχνά κυριαρχούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός υπενθύμισε ότι μπροστά στον πόνο και στην αγωνία ενός αθλητή δεν υπάρχουν αντίπαλοι. Screenshot

Η αντιπαλότητα σταμάτησε εκεί που άρχισε ο ανθρώπινος πόνος

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εκπροσωπούν τη μεγαλύτερη και εντονότερη αντιπαλότητα του ελληνικού αθλητισμού. Αυτό, όμως, κάνει ακόμη πιο σημαντική την πρωτοβουλία των «πράσινων».

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Η κίνηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αξίζει να αναδειχθεί και να αναγνωριστεί χωρίς αστερίσκους. Δεν αλλάζει την αγωνιστική αντιπαλότητα των δύο συλλόγων· δείχνει, όμως, ότι αυτή μπορεί και πρέπει να σταματά εκεί όπου αρχίζει η ανθρώπινη δοκιμασία.

Σήμερα, ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται στο πλευρό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με την ευχή η επέμβαση να ολοκληρωθεί με επιτυχία και ο Μαροκινός επιθετικός να επιστρέψει γερός στους αγωνιστικούς χώρους.