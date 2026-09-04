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ΑΕΚ: Ξεκινάει στις 16:00 η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της πρεμιέρας του Champions League με την ΛΑΣΚ

Μετά και την εκπνοή της προθεσμίας για αγορά του League Pass από τους κατόχους διαρκείας

ΑΕΚ: Ξεκινάει στις 16:00 η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της πρεμιέρας του Champions League με την ΛΑΣΚ
ΝΑΤΑΛΙ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
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Λίγες μέρες έμειναν για τον πρώτο αγώνα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, με αντίπαλο την ΛΑΣΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το χρονικό περιθώριο που είχε δοθεί στους κατόχους διαρκείας της ΑΕΚ, για να αγοράσουν το πακέτο League Pass εξέπνευσε και σειρά έχει η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με τους Αυστριακούς, στην πρεμιέρα του Champions League.

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Ο κόσμος της ΑΕΚ θα μπορεί από τις 16:00 της Παρασκευής (04.09.2026) να προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση με την ΛΑΣΚ, ενώ στη φάση της ελεύθερης διάθεσης οι κάτοχοι διαρκείας δεν έχουν προτεραιότητα.

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