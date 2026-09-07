Ηράκλειο: Πέντε άτομα ξυλοκόπησαν 47χρονο για ένα παλιό ψυγείο και μία κουζίνα

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο, με έναν 47χρονο Παλαιστίνιο να καταγγέλλει ότι ξυλοκοπήθηκε από πέντε ομοεθνείς του για ένα παλιό ψυγείο και μία κουζίνα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 47χρονος, οι πέντε άνδρες τον κατηγόρησαν ότι αφαίρεσε τις δύο οικιακές συσκευές από σπίτι χωρίς να έχει λάβει την άδειά τους.

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Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε ότι είχε προηγουμένως δεχθεί τηλεφώνημα από άλλο πρόσωπο, το οποίο τον ενημέρωσε ότι το ψυγείο και η κουζίνα επρόκειτο να πεταχτούν και του πρότεινε να περάσει να τα παραλάβει.

Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο

Οι πέντε άνδρες φέρονται να θεώρησαν ότι ο 47χρονος πήρε τις συσκευές χωρίς άδεια και τον έβαλαν στο στόχαστρο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η επίθεση.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να εμφανίστηκε και μαχαίρι, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν χρησιμοποιήθηκε.

Ο 47χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Την υπόθεση αποκάλυψε το Daynight.gr.