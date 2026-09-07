Τρύφωνας Σαμαράς: Η σπάνια φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη – «Θα σε θυμάμαι για πάντα»

Μια σπάνια κοινή φωτογραφία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε μοιραστεί ο Τρύφωνας Σαμαράς, θυμούμενος τη γνωριμία και την επαγγελματική συνεργασία του με την αείμνηστη ηθοποιό.

Στο νοσταλγικό στιγμιότυπο από το προσωπικό του αρχείο, ο γνωστός hairstylist ποζάρει δίπλα στην «εθνική σταρ», την οποία είχε την τιμή να χτενίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτογραφία είχε δημοσιευτεί τον Αύγουστο του 2024 στον προσωπικό λογαριασμό του Τρύφωνα Σαμαρά στο Instagram και συνοδευόταν από μια ιδιαίτερα συγκινητική αφιέρωση.

Η συγκινητική αφιέρωση στην Αλίκη Βουγιουκλάκη

«Το πιο λαμπρό αστέρι. Τι τιμή που έκανα τα μαλλιά σου, αγαπημένη μου. Θα σε θυμάμαι για πάντα», είχε γράψει ο Τρύφωνας Σαμαράς στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Στη φωτογραφία, οι δυο τους εμφανίζονται ντυμένοι στα μαύρα, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη να φορά σακάκι με λευκό γιακά και ένα ασπρόμαυρο μαντήλι δεμένο γύρω από τον λαιμό της.

Εκείνο που ξεχωρίζει είναι το ιδιαίτερα κοντό χτένισμα της ηθοποιού, το οποίο αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και το χαρακτηριστικό της χαμόγελο.

Η πορεία του Τρύφωνα Σαμαρά

Ο Τρύφωνας Σαμαράς έχει συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της πορείας του με πολλά γνωστά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει αποκτήσει ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη παρουσία και στην τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πολύ πριν γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από την κομμωτική και τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του, είχε δοκιμαστεί ακόμη και στην υποκριτική. Το DEBATER είχε παρουσιάσει την εμφάνισή του σε ταινία του Σωτήρη Μουστάκα πριν από τέσσερις δεκαετίες.

Τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει σε ψυχαγωγικές εκπομπές και τηλεοπτικά σόου, μεταφέροντας μπροστά και πίσω από τις κάμερες το χιούμορ και την αυθόρμητη προσωπικότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την τηλεοπτική περίοδο του 2026, ο Τρύφωνας Σαμαράς βρέθηκε μαζί με τη Cinderella στα backstage του J2US, καταγράφοντας αυθόρμητα στιγμιότυπα από τους συμμετέχοντες.

Η κοινή φωτογραφία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη παραμένει μία από τις ξεχωριστές αναμνήσεις της επαγγελματικής του διαδρομής και ένα σπάνιο στιγμιότυπο της αείμνηστης ηθοποιού.