ΑΕΚ – Πανσερραϊκός 2-0: «Ορεξάτη» στην πρεμιέρα, αλλά τραυματίας ο Ζίνι

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυναμικά τη σεζόν της στη Super League, επικρατώντας με 2-0 του Πανσερραϊκού στην πρεμιέρα, λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί την Άντερλεχτ στην OPAP Arena σε κρίσιμο ματς για την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Το παιχνίδι κυμάνθηκε αρχικά σε ισορροπία, με τον Στρακόσα να αποκρούει τετ-α-τετ στο 0-0, αλλά στη συνέχεια η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό και έφτασε σε άνετη νίκη. Ο Ζίνι ήταν ο πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας γκολ και κερδίζοντας πέναλτι, πριν αποχωρήσει τραυματίας. Το πρώτο γκολ προήλθε από πέναλτι που κέρδισε ο Ζίνι και εκτέλεσε ο Μάνταλος, ενώ ο ίδιος έκανε και το 2-0 για την ομάδα του.

Κορυφαίοι για την ΑΕΚ ήταν επίσης οι Ελίασον, Μάνταλος (MVP του αγώνα), Πενράις, Κοϊτά και Πινέδα, ενώ ο Μουκουντί ξεχώρισε με νέα ηγετική και σταθερή εμφάνιση.