Η ΑΕΛ επιστρέφει στη Super League: Γιγαντοοθόνη και φωνές… για νίκη στην Λάρισα!

Η ΑΕΛ επιστρέφει επίσημα στην πρώτη κατηγορία μετά τον υποβιβασμό της τη σεζόν 2020/21, αντιμετωπίζοντας απόψε τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας (24/8, 21:00).

Η είδηση της επιστροφής της ομάδας έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φιλάθλους της, οι οποίοι στήνουν γιγαντοοθόνη έξω από την «AEL FC Arena» για να παρακολουθήσουν το ματς όλοι μαζί. «Το ματς με τον ΠΑΟΚ το βλέπουμε όλοι μαζί, στο ΠΕΤΑΛΟ μας, στο ARENA. Ψήσιμο, μπύρες και τρελή ενέργεια! Όλος ο λαός της ΑΕΛ, εκεί!», αναφέρει η ανακοίνωση των οπαδών.

Κατά την αναχώρηση της ομάδας από τη Λάρισα, πλήθος κόσμου αποθέωσε τους παίκτες και το τεχνικό team, δίνοντας το σύνθημα για νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ και υποστηρίζοντας με θέρμη την επιστροφή της ομάδας στη Super League.