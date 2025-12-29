ΑΕΚ: Παίρνει τον διεθνή Βούλγαρο Μάρτιν Γκεοργκίεφ – Είχε αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα το 2022

Σε συμφωνία με την Σλάβια Σόφιας ήρθε η ΑΕΚ για τον 20χρονο Βούλγαρο διεθνή αμυντικό Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Όπως μεταδίδει το gazzeta.gr, ο νεαρός Βούλγαρος θεωρείται τελειωμένη μεταγραφή καθώς ο παίκτης είναι ήδη στην Αθήνα για να πέσουν οι υπογραφές. O Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι 20 ετών, γεννημένος στις 24/9/2005 και παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι ήδη διεθνής με τη Βουλγαρία έχοντας τρεις συμμετοχές.

Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και το 2022 είχε συμπεριληφθεί στην λίστα του Guardian με τα ανερχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο παίκτης, μάλιστα, τον Ιούλιο του 2022 εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς από τους Καταλανούς, ωστόσο, το επόμενο καλοκαίρι επέστρεψε στη Βουλγαρία, λόγω των οικονομικών προβλημάτων της Μπαρτσελόνα.